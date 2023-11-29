南投弒母案更三審無罪定讞 王忠義：判決正確 不服可與我辯論

經8年審理涉弒母案的王忠義，更三審無罪定讞，他接受電話訪問時表示，判決是正確的，不服的人可來跟他辯。（資料照）

2023/11/29 21:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2014年發生在南投縣國姓鄉種瓜溪的弒母案，被控弒母的王忠義，經8年的審理，今天高等法院台中分院更三審判決無罪，王忠義晚間接受電話訪問時強調「判決正確」，並稱願意提供資料證明，捍衛該判決的正確性，還說「不服氣的就來跟我辯」。

該起弒母疑案發生在2014年10月5日傍晚，王忠義開車載妻兒、母親到國姓鄉種瓜溪戲水，王母想上廁所王忠義帶她到河床上方便，王母落水溺斃，而檢警另查出王父也在重病住院期間被王忠義載出失蹤，後來在溪床發現白骨，經比對是王父，南投檢方認為王忠義弒父弒母嫌疑重大而起訴，其中弒父案王與妻子在一審皆無罪。

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弒母案一審王忠義被判無期徒刑，王妻無罪，二審則逆轉，王忠義改判無罪，而今天更三審再判決王無罪定讞。王忠義晚間接受媒體電話訪問時表示，台中高分院更三審判決是正確的，他願意提供資料證明，以捍衛該判決的正確性，也歡迎所有媒體記者採訪進行深入調查報導，「不服氣的就來跟我辯！」

王忠義也說，該案的起訴檢察官陳振義、一審審判長廖健男、受命法官蔡志明涉犯《刑法》瀆職罪124條、125條、134條，希望監察院主動介入調查，他也會將完整資料交由監察院與司法官學院，自己針對此案「不怕檢驗」。

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