高雄三民區公所驚傳墜樓！男疑癲癇發作 自管道間墜落送醫

男子因癲癇發作、身體不適，疑似誤打開管道間的門，從8樓管道間墜樓至1樓。（記者許麗娟攝）

2023/11/29 11:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區公所今早（29日）上午9點驚傳墜樓意外，1名吳姓男子（32歲）疑似癲癇發作，不慎從8至9樓的樓梯間管道間掉落至1樓，被發現時意識清楚、頭部有撕裂傷，已送往高醫搶救。

警方表示，吳男今早前往區公所調解委員會調解車禍案件，惟因身體不適，疑似癲癇發作，遂在8至9樓樓梯間休息，休息過後起身時，不慎碰觸到管線通道門致跌落至1樓，所幸吳男送醫意識仍清醒，哈爾濱所警員與消防人員到場，立即將吳男送往高醫救治。

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三民區長宋貴龍表示，管道間位於大樓安全樓梯間，一般都會上鎖，但前2週地政事務所申請施工，曾打開管道間作業，可能廠商施工完畢疑似未上鎖才導致遺憾發生，將請地政事務所釐清相關責任。

據了解，吳男上午到區公所進行車禍調解，疑似癲癇發作，調解委員請他先行休息，過程也有業務員陪同，據公所人員事後從監視器畫面發現，吳男疑似休息後往樓梯間走，但可能身體不適等不明原因打開8樓的管道間，失足墜樓至1樓，由於管道間相當狹窄，裡頭非常多管線，疑似掉至1樓時幸運有管線緩衝，目前傷勢意識清楚，但有骨折現象，詳細狀況需醫院進一步檢查。

公所表示，管道間的門平常者是上鎖狀態，疑似前2週有申請施工作業打開後未上鎖，造成男子不慎打開失足墜落。（記者許麗娟攝）

消防人員獲報後將墜落管道間的吳男救出送醫。（民眾提供）

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