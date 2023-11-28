台中警違法查同仁個資 需撫養腦麻女兒保住飯碗

懲戒法院判楊員降兩級改敘。（記者吳政峰攝）

2023/11/28 16:16

〔記者吳政峰／台北報導〕台中市楊姓警員2021年起陸續以查捕逃犯為名，透過警用電腦查詢自己與王姓同仁的個資，行為異常，被警政署抓包。台中地院依公務員登載不實準文書罪判楊員6月刑，台中市政府再把全案移付懲戒。楊員稱有女兒有腦性麻痺，盼從輕處分。懲戒法院合議庭考量他犯後態度良好，日前判降兩級改敘，讓他保住工作。

判決指出，楊員2021年7月起至2022年3月間，趁著坐值班台的機會，用自己的帳號、密碼登入警政署警政知識聯網資訊系統，在「查詢用途」卷軸欄位點選「查緝查捕逃犯」及「偵辦刑事案件」後，輸入自己的身分證字號，查詢96筆刑案資料。此外，他還在「查詢用途」卷軸欄位點選「查緝查捕逃犯」後，輸入王姓警員的姓名及身分證字號，查詢其刑案資料。

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警政署清查全國各員警電腦資料查詢紀錄，發現楊員紀錄異常，疑有不實，立刻通知所屬機關，由該機關函送台中地檢署偵辦。中檢依犯公務員登載不實準文書罪，中院處刑6月，未宣告緩刑或得易科罰金，今年8月間確定。台中市政府再把全案移付懲戒。

楊員答辯，從警35年，奉公守法，從無犯錯，年歲已大，身心俱疲，一時失慮而查詢自己刑案資料，並誤按電腦查詢同事個資，實無偽造文書犯意，已獲同事原諒及允諾不提告訴，並獲檢察官核准易服社會勞動1092小時。

楊員強調，一家四口經濟來源全仰賴他的薪資收入，且女兒因罹患腦性麻痺併四肢癱瘓多重障礙，需經常往來醫院，他尚需負擔房貸1000多萬元，不敢退休，請予從輕處分，體諒做父親的難處與悲哀。

懲戒法院審酌楊員多數是查詢己身刑案資料、所生損害程度、行為後坦承大部分等違失事實，認定他認錯悔過，態度良好；另兼衡楊員任公職30餘年以來服務成績、警察人員人事資料簡歷表，評議後判他降兩級改敘，未撤職，讓他保住工作，可上訴。

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