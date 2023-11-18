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簽名篩檢性病219次 桃園醫檢師詐萬元禮券撤職

懲戒法院判黃員撤職。（記者吳政峰攝）

懲戒法院判黃員撤職。（記者吳政峰攝）

2023/11/18 23:00

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園市大園區衛生所一名黃姓醫事檢驗師，2020年間負責傳染病防治計畫，得悉參與愛滋病與性病篩檢者，可獲贈萊爾富超商50元禮券，竟起了貪念，偽造215位民眾簽名與親簽本名4次，詐得219張禮券，市價1萬950元，桃園地院依侵占公有財物罪判刑1年3月，懲戒法院日前再判她撤職停用1年。

判決指出，桃園市政府衛生局為鼓勵民眾參與愛滋病及性病篩檢，2020年間推出「傳染病防治計畫-愛滋病及性病防治計畫」，凡至各區衛生所參與愛滋病與性病篩檢者，可獲贈萊爾富超商50元禮券1張。

黃員是大園衛生所的計畫承辦人，負責篩檢及核發禮券等業務，取得桃園市衛生局所統一採購萊爾富超商禮券共290張後，2020年3月6日至同年8月31日間，在大園衛生所內虛偽登載不實的2020年3月至8月「大園衛生所2020年防治計畫萊爾富超商商品禮券使用情形月報表」，並於「桃園市衛生局2020年防治計畫萊爾富超商商品禮券兌換簽收清冊」內，偽簽215筆民眾簽名，另簽自己的名字4次。

黃員假冒篩檢性病219次，詐得禮券219張，價值1萬0950元，隨即拿去消費。桃園市衛生局輾轉查悉上情，扣得萊爾富禮券154元（2張50元，餘額券10張共54元），黃員才趕緊繳回其餘犯罪所得1萬0796元。

桃園地院認黃員觸犯侵占公有財物罪，處刑1年3月，褫奪公權1年；桃園市政府再把全案移付懲戒。

黃員辯稱，需要工作維持生計及撫養小孩，罹患憂鬱症多年，壓力大時就有偷竊的習慣，從事公職15年來，大小錯不斷，但她都有虛心改進，是因不滿多年考績均是乙等，所以才會做出這麼離譜的事情。

懲戒法院表示，黃員擔任公職，卻未能謹守法紀，潔身自愛，反侵占公有財物，嚴重損害政府信譽，惟考量其犯罪所得非多，事後坦承違失，行為後態度尚稱良好，評議後判處撤職，停止任用公務員一年，可上訴。

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