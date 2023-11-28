誰安排見陳其邁？ 高雄美國學校家長群組爭功鬧內鬨互告

高雄美國學校家長群組為了誰安排見市長陳其邁喬事情，爭功鬧內鬨互告。（資料照）

2023/11/28 15:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕入學門檻極高的高雄美國學校，家長們為了「新聘外籍教師來台入境簽證事宜」能有進展，安排會見高雄市長陳其邁，結果在群組內引發衝突，張姓家長發文認為，能見到陳市長是董事會成員協助，而非某醫美董事長安排，被點名的陳姓女家長提告妨害名譽罪，檢方處分不起訴後，張自訴反控誣告罪，法院也判陳女無罪。

判決指出，2021年8月，高雄美國學校新聘外籍教師受武漢肺炎肆虐國際影響，入境受到管制，家長們為了讓孩子能有更好的學習環境，紛紛發揮影響力，拜會中央和地方官員希望能替學校解決困難；當校方董事會順利與高雄市長陳其邁、時任高市議長曾麗燕會面後，陳姓女家長在家長群組中，感謝同為學校家長、台灣某大型醫美董事長幫忙安排，「不然跑去找市長走流程要排很久」。

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但張姓家長不認同，在家長群組發文，直指董事會能順利見到陳市長，是靠議員協助，從議會質詢期間的空檔，在議長辦公室向陳市長及議長報告學校總校長及老師無法入境造成的困擾，並且獲得了市長、議長的全力支持，指派專人去追進度，而非醫美董事長的安排。

結果醫美董事長夫人跳出來替丈夫護航，在群組內跟張姓家長大吵，張姓家長點名消息源頭來自陳姓女家長，被陳女提告妨害名譽罪，檢方處分不起訴後，陳女提出再議被駁回，張男也自訴反控陳女誣告罪。

高雄地院審理時，法官認為，張男被檢方不起訴理由，主要是認為他基於個人對文字解讀認知而為意見發表，且與學生受教權有關，而不構成妨害名譽罪，且陳女申告內容並非完全出於憑空捏造，因此認定罪證不足，判陳女無罪，可上訴。

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