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前議員王淑慧詐領助理費判9年 高院減刑改判5年

前新北市議員王淑慧被控詐領助理費，一審被判9年徒刑，高等法院將她減刑改判5年徒刑。（記者楊國文攝）

前新北市議員王淑慧被控詐領助理費，一審被判9年徒刑，高等法院將她減刑改判5年徒刑。（記者楊國文攝）

2023/11/27 23:41

〔記者楊國文／台北報導〕前新北市議員王淑慧，被控2011年起詐領助理補助費及春節慰勞金共335萬餘元，新北地院依貪污治罪條例的利用職務詐取財物等罪判王淑慧9年徒刑，褫奪公權5年；王女上訴仍否認貪污，未將公帑放進私人口袋，高等法院考量她確有私聘助理的相關花費，且曾認罪、繳回不法所得，減刑改判為5年徒刑、褫奪公權3年，可上訴。

王淑慧的律師杜英達指出，王淑慧確實有將助理費等款項發給助理，絕無貪污犯行，對她有利的部份未被採納，將上訴最高法院。

檢方調查，2011年間，王淑慧聘林姓男子當公費助理，但只打算給部分助理費，林男知情也同意，隨後就拿著聘書向新北市議會詐領款項。

另外，王淑慧的助理林女，雖然確實擔任助理工作，但擔心影響原本可領的勞工保險金，與王淑慧合謀，利用他人名義掛名助理詐領補助；2014年起，王淑慧未聘用其姪女及外甥女當助理，卻拿她們當人頭詐領款項。

新北地檢署依涉犯利用職務詐取財物、刑法使公務員登載不實罪起訴王女，考量她認罪、繳回不法所得，請求法院減輕其刑。

不過，新北地院審理時，王淑慧改口不認罪，被重判9年，其餘6名被告均獲緩刑。王女不服判決，上訴高等法院審理。

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