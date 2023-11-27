清潔婦「無防護」20樓豪宅窗台清掃蜂蛹 目擊者批：有必要？

民眾目擊有清潔人員毫無防護站在20樓窗台清掃。（民眾提供）

2023/11/27 17:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有民眾今天下午目擊桃園市桃園區藝文二街一棟社區豪宅，有一名女性清潔人員直接站在20樓窗外平台清理殘留蜂蛹，且毫無安全防護措施，民眾拍下驚險一幕批「有必要嗎？這雇主有病」；桃市府勞動檢查處隨即派員到場調查，該名清潔人員為自營作業者，由屋主聘僱從事清潔工作，在高空作業卻未穿戴安全防護，已違反職業安全衛生法規定，將依法裁處屋主新台幣3萬以上30萬元以下罰鍰。

據悉，一週前該住戶樓上發現2個虎頭蜂窩，社區管委會遂請義消前來清除，清除過程有蜂蛹散落20樓窗外平台，近日開始聚集蒼蠅，屋主遂於今天下午1點多，請清潔人員前來清除，原本是站在窗內清除，因窗架過高無法清掃，清潔人員評估可以爬出去站立在平台作業，遂爬出持掃把、水管清理，過程中都無穿戴安全帶等安全防護具，該平台大約僅1.5米寬，目擊民眾看得心驚驚。

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勞檢處表示，如從事高處作業（高度2公尺以上），雇主及自營作業者均須依職業安全衛生設施規則第281條規定「雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」辦理，違反規定者可依職安法裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，如未依職安法規定致發生死亡之重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦。

勞檢處表示，經查該清潔人員為自營作業者，由屋主聘僱從事清潔作業，清潔過程已違反規定，並依法對屋主（雇主）裁處，也呼籲各雇主及自營作業者，從事高處作業務必恪遵職業安全衛生法令規定，避免發生職業災害。

民眾目擊有清潔人員毫無防護站在20樓窗台清掃。（民眾提供）

桃市府勞檢處獲報後隨即到場調查，抵達時現場已無清潔人員站立窗外平台。（勞檢處提供）

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