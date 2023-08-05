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    蔣萬安知道嗎？北市2個月4起工人墜樓身亡 勞檢處追究刑責

    罹災勞工自1樓吊料口墜落。（北市勞檢處提供）

    罹災勞工自1樓吊料口墜落。（北市勞檢處提供）

    2023/08/05 17:13

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長蔣萬安過去擔任立委時被封為「站神」，展現重視勞工的形象。台北市7月份已有3起勞工墜落死亡的職業災害案件，8月2日大安區一處工地更發生一名工人上完廁所，不慎踩空從一樓墜落到地下二樓而身亡，台北市政府勞動檢查處獲報派員到場稽查，已勒令該工地停工，並將追究刑事責任，若不起訴或緩起訴最高可處30萬元。

    勞檢處指出，8月2日中午12時53分許，大安區工地1樓工地廁所旁的地面調料口鐵板掀開，導致一名工人上完廁所，走出流動廁所時從吊料口墜落到8.5公尺深的地下2樓，送醫搶救仍宣告不治。

    勞檢處主任秘書康順水表示，目前有待釐清工地現場作業人員是否知道廁所有人，若明知廁所有人卻將鐵板移開，也未做好安全護欄，就涉及過失傷害致死，由於流動廁所之處未設置監視器，勞檢處會一一詢問工地所有人員以釐清責任，並將調查報告移送至地檢署，並協助家屬申請職災慰問金。

    勞檢處表示，該起職災初步研判工地違反職業安全衛生法第6條第1項暨營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，已令1樓至地下樓層局部停工，等復工計畫送勞檢處審查合格後才准復工。如缺失與勞工死亡有因果關係，後續將追究雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處以30萬元罰鍰。

    勞動局長高寶華表示，每年夏季是職業災害發生的高峰期，又以墜落災害比例最高，7月至今已發生3起勞工因墜落死亡的職業災害，事業單位應注意工作場所如有高處作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設施，防止勞工墜落。

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