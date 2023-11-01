玻璃工人墜地身亡！驚見工地「無護欄無安全網」

台北市士林這處工地10月25日工人在1樓進行玻璃安裝作業，卻失足從2.7公尺高處跌落地面，當時仍有意識，但急救2日後仍然宣告不治。工地竟發現無安全措施。（台北市勞動局提供）

2023/11/01 12:12

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市士林區一處工地驚傳意外！工人在1樓安裝玻璃，卻失足從2.7公尺高處跌落地面，急救2天後宣告不治。台北市勞工局調查發現，工地沒有護欄、護網及安全網等安全措施，已開罰並勒令停工。

士林這處工地10月25日驚傳意外，工人在1樓進行安裝玻璃作業，卻失足從2.7公尺高處跌落地面，工人當時仍有意識，送醫急救2日後仍然宣告不治。

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台北市勞動局與士林地檢署調查發現，該工地沒有設置護欄、護網及安全網，導致工人墜落身亡。

勞動檢查處處長梁蒼淇表示，獲報後前往檢查卻發現，工人1樓從事玻璃安裝等高處作業有墜落危害之虞，雇主未依規定設置護欄、護蓋或安全網等防護設施已違法，當場予以部分停工處分。

梁蒼淇指出，後續將追究工人雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處30萬元罰鍰。

勞動局局長高寶華表示，台北市今年已發生6起墜落死亡職業災害，造成6名勞工死亡，墜落佔了所有死亡職災比例達5成。

高寶華提醒，雇主使勞工從事高處作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設施。無法設置護欄則應提供勞工安全帶防護具，並使勞工確實鉤掛，避免墜落危害發生。

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