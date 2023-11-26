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廂型車突滑動翻車 阿嬤下車阻止遭車壓不治車內孫女胸痛

台南市北區大武街一處下坡路段發生一件廂型車下滑翻覆、壓死方姓阿嬤駕駛的不幸事故。（圖：民眾提供）

台南市北區大武街一處下坡路段發生一件廂型車下滑翻覆、壓死方姓阿嬤駕駛的不幸事故。（圖：民眾提供）

2023/11/26 15:52

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區立賢路1段1家燒烤店，於今天近午11點半許發生氣爆大火；幾分鐘後，同樣在北區大武街420號前驚傳有1輛廂型車翻車，有1老1少受困。消防人員到場先後救出車內的3歲女童與被壓在車外的年近70歲方姓阿嬤（駕駛），阿嬤在現場失去生命跡象，送醫仍不治；女童胸口疼痛，意識清楚。

這起翻車車禍發生後，傳出有兩人受困，南市消防局119獲報後即派出轄區分隊救助人車前往，先救出車內1名3歲的方姓女童，女童反映其胸口有疼痛情形，就醫檢查無明顯傷勢。

另名遭壓在車子下方的67歲方姓婦人，是該車駕駛、也是女童的阿嬤，消防人員費了九牛二虎之力、花了近1小時，才把方婦從車下方救出，但方婦已無生命跡象，救護車將方婦及其孫女都送到永康奇美醫院救治，惜方婦到院前已明顯死亡、傷重不治。

對於翻車事故，轄區南市警五分局蒐證調查，26日上午11點許，方婦駕駛自小貨車內載孫女，將車子暫停在實踐街巷弄內，方婦下車拿東西後欲返回車上時，發現車子向後滑動，方婦試圖阻止未果，車輛順下坡滑動，擦撞到路旁花圃後側翻車，方婦人被壓在車子下方，送醫不治死亡；孫女傷勢不明顯，初步研判是件意外事故，意外詳細原因調查釐清中，並報請台南地檢署相驗調查。

台南市北區大武街一處下坡路段發生一件廂型車下滑翻覆、壓死方姓阿嬤駕駛的不幸事故。（圖：民眾提供）

台南市北區大武街一處下坡路段發生一件廂型車下滑翻覆、壓死方姓阿嬤駕駛的不幸事故。（圖：民眾提供）

台南市北區大武街一處下坡路段發生一件廂型車下滑翻覆、壓死方姓阿嬤駕駛的不幸事故。（圖：民眾提供）

台南市北區大武街一處下坡路段發生一件廂型車下滑翻覆、壓死方姓阿嬤駕駛的不幸事故。（圖：民眾提供）

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