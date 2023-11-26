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台中太平分局女偵查員出勤車禍 頭部受創傷勢嚴重送醫

台中市警局太平分局一名溫姓女偵查員，今天上午10點多疑似要出勤務，卻在分局出口和賴姓男騎士發生車禍，溫女傷勢嚴重緊急送醫急救。（記者陳建志攝）

台中市警局太平分局一名溫姓女偵查員，今天上午10點多疑似要出勤務，卻在分局出口和賴姓男騎士發生車禍，溫女傷勢嚴重緊急送醫急救。（記者陳建志攝）

2023/11/26 13:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局太平分局偵查隊一名年約30歲溫姓女偵查員，今天上午10點35分左右，從分局騎車出來，疑似要前往太平坪林森林公園出勤「市民野餐日」勤務，卻在分局出口和一名賴姓男騎士（18歲）發生車禍，溫女遭撞飛頭部受創現場意識模糊，傷勢嚴重緊急送醫，男騎士則意識清楚、左手骨折，詳細肇事責任和原因將由警方進一步釐清。

這起車禍發生在今天上午10點35分左右，太平分局溫姓女偵查員從分局騎機車要出勤務，離開分局大門口要左轉時，被一名直行的賴姓騎士（18歲）撞上，溫女整個人被撞飛好幾公尺，趴臥地上一動也不動，同樣倒地的賴姓騎士則可以自行坐起來。

台中市消防局獲報出動兩輛救護車到場救援，初步檢傷發現溫姓女偵查員頭部受創有撕裂傷，現場意識模糊傷勢嚴重，緊急處置後送醫急救；賴姓男騎士則是左手骨折變形，現場意識清楚送醫。

車禍現場旁店家一名洪小姐表示，當時有先看到女騎士在太平分局出口停等，後來就聽到巨大的撞擊聲響，兩名騎士都倒地，感覺男騎士當時的車速很快。

據了解，台中市政府今天在太平坪林森林公園舉行「市民野餐日」活動，吸引超過2千位民眾到場參加，溫女當時是要到公園出勤務，卻在半路發生車禍，詳細肇事責任和原因須由警方進一步釐清。

台中市警局太平分局一名溫姓女偵查員，今天上午疑似要到坪林森林公園服「市民野餐日」勤務，卻在分局出口發生車禍，傷勢嚴重送醫急救。（記者陳建志攝）

台中市警局太平分局一名溫姓女偵查員，今天上午疑似要到坪林森林公園服「市民野餐日」勤務，卻在分局出口發生車禍，傷勢嚴重送醫急救。（記者陳建志攝）

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