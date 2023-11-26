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首頁　>　社會

北市男子過馬路倒臥斑馬線 賓士轉彎將他輾斃

楊被輾過後卡在車底。（記者王冠仁翻攝）

楊被輾過後卡在車底。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/26 09:59

〔記者王冠仁／台北報導〕一名50多歲的楊姓男子今天凌晨時刻，徒步行經台北市中華路一處路口要跨越馬路時，他走在行人穿越道上卻疑因精神不濟，走到一半就倒臥路上；當時一名駕駛賓士車行經該路口要左轉的徐姓男子，疑沒注意車前狀況，當場將楊輾過，楊因此卡在車底。儘管救護人員趕到將楊救出，但他送醫後仍傷重不治。

警方調查，今天凌晨3時29分，楊姓男子徒步行經台北市中華路2段與中華路2段416巷口時，楊走在路口北側的行人穿越道上，但他走到一半，忽然倒臥在地。徐姓男子駕賓士車從416巷要左轉中華路時，疑因天色昏暗、沒注意車前狀況，不偏不倚將楊輾過。

由於楊恰好卡在車底，救護人員趕到現場後以器材抬起車輛後，緊急將楊救出並送往台大醫院，他被救出時後腦勺鈍挫傷、右胸輾壓傷，已經失去生命跡象，經搶救後仍在4時52分宣告不治。

警方說，徐男的酒測值為0，他被依過失致死罪嫌送辦；由於當時楊男曾在路口倒臥爬行數分鐘，精神恍惚、行徑怪異，他被送醫救治時沒有酒容酒味，警方目前正在進一步聯繫其家屬，釐清他為何獨自凌晨外出又倒臥路上的原因。

警方呼籲，駕駛人行經路口時，應注意車前狀況，減速慢行，小心通過，維護自己與他人行車安全。

楊被輾過後卡在車底。（記者王冠仁翻攝）

楊被輾過後卡在車底。（記者王冠仁翻攝）

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