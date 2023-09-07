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19歲男大生麥當勞打工下班騎車自摔 竟遭追撞輾斃

19歲顧姓男大生在麥當勞打工，6日深夜下班後騎機車在台北市木新路二段疑因天雨路滑自摔倒地，撞上前方機車，不料又被後方轎車追撞，倒臥在對向車道，再被拖吊車輾過，送醫不治。（記者鄭景議翻攝）

19歲顧姓男大生在麥當勞打工，6日深夜下班後騎機車在台北市木新路二段疑因天雨路滑自摔倒地，撞上前方機車，不料又被後方轎車追撞，倒臥在對向車道，再被拖吊車輾過，送醫不治。（記者鄭景議翻攝）

2023/09/07 12:06

首次上稿 10:33
更新時間 12:06

〔記者鄭景議／台北報導〕離奇死亡車禍！19歲顧姓男大生昨（7）日自麥當勞打工下班，深夜11時許騎機車行經台北市文山區木新路二段，疑因天雨路滑視線不佳自摔，碰撞前方劉姓騎士的機車，跌坐在地，好心謝姓路人上前協助，3人卻被後方范姓女子駕駛轎車不慎撞上，顧姓騎士先被撞向內側車道，再遭閃避不及的拖吊車輾斃；詳細事故原因與肇事責任尚待鑑定釐清。

據了解，顧姓騎士就讀東南科大，劉姓騎士是他的同學兼好友，兩人都在麥當勞打工，當時剛下班相約去吃消夜，沿著木新路二段往東內側車道行駛，不慎自摔向前滑行，致車頭與前方劉姓騎士的機車碰撞，劉男將車停至對向車道路旁後至路中協助，謝姓路人見狀也上前幫忙。

就在此時，范女駕駛轎車沿著同路段行駛而來，疑似因為天色昏暗未注意到前方狀況，撞上在路中央的顧男、劉男及謝男等3人，顧男遭撞後倒臥在對向東往西內側車道，竟又遭沿往西行駛的高速公路特約拖吊車撞擊輾壓。

警消獲報後迅速將顧男送萬芳醫院急救，仍不幸於今日凌晨0時許宣告不治；劉男及謝男受輕傷，送醫後無大礙；警方表示，相關肇事人員經實施酒測，無酒駕情事，肇事原因不排除是因昨日下雨過後，且天色昏暗導致視線不佳所引起，將持續調查釐清。

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