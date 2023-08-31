高雄版山道猴子！90度「鬼之下坡」 騎士摔車幕幕驚悚

機車騎士因油漬摔傷。（擷取自YT「鬼之下坡彎道」）

2023/08/31 12:16

〔記者洪定宏／高雄報導〕網路影片「山道猴子的一生」爆紅，通往義守大學的高雄市大社區186甲線再被議論，因為銜接翠屏路與學府路的彎道，經常有機車騎士不慎自摔，被稱為「鬼之下坡」，熱心人士就在Youtube成立「鬼之下坡彎道」頻道，發布車禍影片，今年已多達48件，平均每月6件，等於週週都有人受傷，市府雖力圖改善，但仍無法解決。

據了解，「鬼之下坡彎道」幾乎90度，經常路過的汽機車駕駛人都知道危險，多數會提高警覺，無奈只要下雨、路面有油漬，甚至市府塗在地面的「慢」字，都是自摔原因。

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例如8月28日下午6點12分，林姓男子駕駛貨車沿路漏油，2分鐘後，2名男子雙載機車行經，影片中可見騎士很小心，但最後仍自摔。警方獲報，通知林男到案，開出最高3600元罰單。

6月16日下午1點多，重機騎士行經過程，疑似減速不足而自摔，影片就被標上「山道猴子的一生」；4月22日下午6點多，機車騎士衝向山壁的影片，也被冠上「山道猴子的一生」標題。

警方解釋，4月24日與交通局會勘後，塗銷路面「慢」字標線，增設轉彎指示牌面及左轉等標誌、Q版人型立牌及防撞桶，依報案受理件數統計，1月至4月15件、5月至8月7件，總共22件，雖跟頻道發布數不同，但發生數確實下降。

貨車漏油導致機車自摔。（擷取自YT「鬼之下坡彎道」）

重機騎士疑因減速不足自摔。（擷取自YT「鬼之下坡彎道」）

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