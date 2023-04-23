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    獨家》高雄「鬼之下坡」超危險！僅104天至少發生36起機車自摔

    高雄「鬼之下坡」超危險！僅僅104天，至少發生36起機車自摔。圖為雙載騎士自摔撞在民眾自製的輪胎護欄。（擷取自YT「鬼之下坡彎道」）

    高雄「鬼之下坡」超危險！僅僅104天，至少發生36起機車自摔。圖為雙載騎士自摔撞在民眾自製的輪胎護欄。（擷取自YT「鬼之下坡彎道」）

    2023/04/23 18:05

    〔記者洪定宏／高雄報導〕通往義守大學的高雄市大社區186甲線，車禍不斷，其中銜接翠屏路與學府路的彎道，幾乎天天都有機車自摔、大學生受傷案件，甚至1天2起，被網友戲稱「鬼之下坡」，警方提醒汽機車駕駛人務必放慢速度，以免發生危險。

    據了解，今年1月12日清晨，1輛垃圾車行經「鬼之下坡」，漏出油漬穢水，半小時內，2名機車騎士先後因路面油膩而摔車輕傷，沒想到3個月來，至今未見高市府團隊有積極的防制作為，車禍依舊不斷。

    統計YT「鬼之下坡彎道」上傳的監視器影片可知，從今年1月9日至4月22日，僅僅104天，已知機車自摔案就有34起（另加1月12日2起，共36起）、1起汽車自撞護欄，部分案件因騎士傷勢輕微，自行離去，警方未接獲通報。

    從影片可知，彎道幾乎90度，警告標牌及反光鏡設在角落，反而是熱心民眾在下坡彎道處，自力救濟加裝輪胎護欄，對自摔者具保護效果。

    然而，部分汽機車駕駛人疑似未注意車速，過彎時自摔或自撞護欄，無論上坡或下坡、白天或晚間，都曾發生車禍，尤其下雨天或路面布滿油漬更危險。

    以昨（22）日為例，2名機車騎士於凌晨下坡過彎時，後車突然自摔，前車停下協助；但當天下午6點多，又有20歲施姓男子騎機車上坡過彎時自摔，人車直接衝撞山坡，雖然他很快站起，但警方獲報，仍協助他就醫治療。

    警方強調，將持續針對該路段加強巡邏，防制交通違規，已通報交通局儘速邀集相關單位會勘研議改善，再次提醒用路人減速慢行。

    機車騎士自摔衝撞山坡（紅圈），警告標牌及反光鏡在角落（綠圈），反而民眾自力救濟製作的輪胎護欄具保護效果（黃圈）。（擷取自YT「鬼之下坡彎道」）

    機車騎士自摔衝撞山坡（紅圈），警告標牌及反光鏡在角落（綠圈），反而民眾自力救濟製作的輪胎護欄具保護效果（黃圈）。（擷取自YT「鬼之下坡彎道」）

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