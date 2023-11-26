人夫飯店自主隔離偷情被抓包 小三藕斷絲連違約判賠240萬

楊姓女子與人夫陳男偷情被抓包，承諾賠償120萬元，並約定若私下會面往來或通訊，願賠償240萬元違約金，怎料，2人仍藕斷絲連，陳妻提訴要求給付違約金，新北地院審理後判決楊女賠償240萬元。（資料照）

2023/11/26 14:10

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓女子多年前與人夫陳男偷情被抓包，簽下協議書承諾賠償120萬元，並約定若私下會面往來或通訊，願賠償240萬元違約金，怎料，陳妻之後發現2人仍藕斷絲連，且去年陳男從中國出差回台，在飯店自主隔離時，楊女竟偷偷跑進房間約會，因此提訴要求給付違約金，新北地院審理後判決楊女賠償240萬元。

陳妻提訴指出，2019年5月間，陳、楊2人在摩鐵內偷情被抓包後，在派出所內簽立協議書，承諾賠償120萬元，並約定，若私下會面往來或通訊，願賠償240萬元違約金。

請繼續往下閱讀...

陳妻指出，2020年間，她發現陳男手機中有楊女來電，且曾轉帳1千元人民幣給對方，顯見仍藕斷絲連，去年間，徵信社人員還拍到，陳男從中國出差回台，在飯店自主隔離時，楊女竟偷偷跑進房間約會，遂要求給付違約金。

楊女辯稱，陳男手機中有她的來電號碼，是她誤觸手機所致，當時隨即掛斷並未接通，至於陳男轉帳，則是因為欠她債務還款，另外，2人會在飯店房間見面，是因她這幾年對陳男心生怨恨，陳男深感抱歉想要道歉，她才願前往，原本想約在公開場合，但礙於協議書，才同意進入飯店房間，當時只有聊天，沒有任何親密行為。

法官依陳妻所出示證據判斷，楊女所辯只是事後飾卸之詞，而楊女簽約後仍多次聯絡陳男，故意違約，顯見協議書不足以遏阻她聯繫陳男行為，240萬元並未過高，判楊女給付240萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法