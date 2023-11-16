行車紀錄器錄下「不准虐待我的棒棒」 偷吃男慘噴1億元

台北市某貿易公司林姓老闆被妻子指控外遇，並以林男車上與小三對話提到「吃水蜜桃、葡萄乾」、「不准妳虐待我的棒棒」等鹹濕用語訴請離婚並求償。（示意圖）

2023/11/16 15:43

〔記者張文川／台北報導〕台北市某貿易公司林姓老闆被妻子指控外遇，並以林男車上與小三對話提到「吃水蜜桃、葡萄乾」、「不准妳虐待我的棒棒」等鹹濕用語訴請離婚並求償，台北地院認定林男侵害妻子的配偶權，判准離婚，林男與小三應連帶賠償80萬元，林男還須支付婚後財產1億198萬餘元。可上訴。

林妻指控，與林男結婚已24年，兒子已經成年，原本感情融洽相互扶持，但近年丈夫態度丕變，對她冷淡疏離，且經常行蹤不明，後來朋友向她透露丈夫有外遇，她才驚覺，發現丈夫和小三常在公開場合出雙入對。

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林妻查閱行車紀錄器，發現丈夫與情婦在車上極為親密、不堪入耳的對話，雙方以「親愛的」、「尪ㄟ（台語老公）」、「心肝寶」互稱，女方說到「吃水蜜桃、葡萄乾」，丈夫還說「棒棒是我的，不准你把我的棒棒虐待到」，丈夫送她到家時也說「我們回到了可愛的家」，林妻認為2人在外共築愛巢，親密程度已逾越交友範圍。

林妻還發現2人已婚外交往十幾年，丈夫的朋友還曾誇小三「很癡情」，可見林男對外已毫不避諱外遇，並與朋友合力欺瞞她，令她深受打擊，身心俱創，她雖曾表明希望丈夫回心轉意，共同修復感情維繫婚姻，但丈夫卻無悔意，甚至要求她接受他有小老婆的事實，令她心灰意冷，再難期待婚姻美滿，故訴請離婚，向2人連帶求償100萬元，並要求分配婚後財產1億1700多元，同時主張她先前賣掉的瑪莎拉蒂名車是丈夫贈與的，不應計入。

林男同意離婚，但否認出軌，辯稱車上對話是在閒聊、開玩笑，光憑車內錄音無法證明他偷吃，名車應計入分配；小三堅稱是一般社交關係，沒有亂來。

北院法官審理後認定，夫妻兩造相互指責，婚姻破綻已難重圓，判准離婚；車上錄音可證明林男發展婚外不正常男女關係，且時間非短，逾越一般容忍範圍，二人行為足以破壞夫妻婚姻圓滿、安全和幸福，應連帶判賠林妻80萬元；名車無法證明是贈與，賣車款應計入婚後財產，減扣後判林男尚須支付妻子1億198萬餘元。

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