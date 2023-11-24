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粉專宣告重機突破封鎖「奪回雪隧」 警：時間點與事實不符

國道警察第九大隊24日聲明，粉專「通勤者之歌」宣稱的奪回雪隧影片畫面，經查是10月19日舊影片，與事實不符。 （國道警察第九大隊提供）

國道警察第九大隊24日聲明，粉專「通勤者之歌」宣稱的奪回雪隧影片畫面，經查是10月19日舊影片，與事實不符。 （國道警察第九大隊提供）

2023/11/24 16:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕粉專「通勤者之歌」日前發文預告，11月20日到22日將發起行動，躲開科技執法設備監控和國道警察，騎進雪山隧道，抗議高速公路局延宕開放重機行駛國道的進度，23日PO出紀錄影片，宣告「雪隧奪回，任務完成」。不過，國道警察第九大隊今天（24日）聲明，「通勤者之歌」影片畫面是10月19日舊影片，與事實不符，另外，該粉專近期有3次違規紀錄，已開單舉發。

根據道路交通管理處罰條例，汽缸排氣量550立方公分以上大型重型機車，得依交通部公告規定之路段及時段行駛高速公路，但現行公告可行駛路線並不多，民間有聲音，倡議應積極開放。

粉專「通勤者之歌」18日PO文，向高公局與國九隊預告，11月20日凌晨0時至11月22日午夜23:59，他們將突破國道五號雪山隧道，縱使雪隧有坪控中心24小時監控，密集的科技執法設備，還有國道警察頭城、石碇分隊的前後包夾，但「我會兩個輪子騎上去，也會兩個輪子騎下來；我不會被拖吊，也不能被拖吊」，宣戰意味濃厚。

「通勤者之歌」說明，之所以發起行動，是因為長久以來，高公局惡意延宕機車行駛高速公路的開放進度，國九隊不斷向媒體散布機車誤闖雪隧的執法影片，營造機車上雪隧的血流成河意象，把安全無虞的雪隧，打造成禁行機車的殿堂。該粉專23日在YouTube上傳紀錄影片，並發文表示「雪隧奪回，任務完成

不過，國九隊今天發布新聞稿，「通勤者之歌」23日PO出的影片，經查是10月19日5時15分騎乘重機進國5雪隧的舊影片，並非其所發布時間，該行為違規部分，已依法舉發；另外，「通勤者之歌」近期違規騎重機進國道高速公路的行為，計有3次，都已依法製單舉發。

國九隊呼籲大型重型機車車友，於主管機關未公告開放國道路段，請遵守法令規定，勿違規上高速公路，他們將秉持嚴正執法立場，維護國道安全與順暢。

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