台越聯手搗破越南史上最大量毒品案 查扣市價逾20億元K他命

台、越警方聯手，在越南海防市、河靜省2處水泥倉庫內，共查獲1350公斤K毒。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/24 15:47

〔記者邱俊福／台北報導〕以中國籍男子廖志懷為首的跨國毒品走私集團，涉嫌以漁船方式，運輸毒品來台，刑事局偵三大隊第二隊透過毒品大數據分析後，聯手越南警方，於今年9月22日循線於越南海防市、河靜省2處水泥倉庫內，共查獲市價逾20億元的1350公斤K毒，逮捕廖嫌，以及5名共犯，共犯中有2名為台籍。此為越南史上緝獲的最大量毒品案件。

刑事局表示，該跨國毒品走私集團以43歲中國籍廖嫌為首，自金三角以陸運方式，將這批毒品經過寮國，再運送到越南海防市、河靜省的2處水泥倉庫，計畫以漁船走私來台，而台籍共犯43歲曾德信、24歲黃昱嘉等2人被吸收後，頻繁往來寮國、越南，專門負責承租倉庫、訂飯店、租車，以及協助尋找翻譯。

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今年9月間，刑事局偵三大隊第二隊以大數據分析頻繁往來金三角附近國家的台籍人士資料，將曾姓、黃姓等多名在台沒有工作的可疑對象，透過刑事局國際科駐越南聯絡官請越南警方協查，共組專案小組。

越南公安部毒品犯罪調查警察局經分析資料，長期跟監後，9月22日先在越南海防市一間水泥倉庫內查獲K他命750公斤，當場逮捕在場的曾姓及黃姓2名台籍嫌犯，隨後同日循線於越南河静省另一處水泥倉庫，再查獲K他命600公斤，並逮捕廖姓等2名中國籍嫌犯，以及2名寮國籍嫌犯。

目前刑事局將持續深入了解該集團整個策畫過程，幕後有無國內黑幫介入以及國內負責接應等共犯，擴大偵辦中。

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以中國籍男子廖志懷（左黃衣者）為首的跨國毒品走私集團被搗，共查獲市價逾20億元的1350公斤K毒。（記者邱俊福翻攝）

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