5泰國人搭機運毒闖關 在桃機截獲60公斤海洛因創紀錄

台北官會同桃園市調查處截獲5名泰國人行李藏放60公斤海洛因闖關桃園機場，創查獲旅客運毒重量最高紀錄，桃檢近日將5泰國人依運輸第一級毒品罪嫌提起公訴。（記者余瑞仁攝）

2023/11/15 19:11

〔記者余瑞仁／桃園報導〕財政部關務署台北關駐桃園機場海關與桃園市調查處緝毒組合作打擊跨國毒品走私犯罪，今年7月27日鎖定從泰國搭乘台灣虎航班機在桃園機場入境的5名泰國男子，經以X光儀器檢查5人的托運行李，赫然發現行李中多個泰式手工編織布包內夾藏大批海洛因毒品，總重量超過60公斤、市價約3億元，創下海關緝毒查獲旅客夾帶一級毒品入境最高重量紀錄，5名涉案運毒泰國男子被捕移送桃園地檢署偵辦均被聲押禁見獲准，檢察官近日偵結將5名泰國人依運輸第一級毒品罪嫌提起公訴。

檢方調查，此案主嫌為泰國籍男子沙瓦（音譯）於今年7月間在泰國由身分不詳的毒梟「土納」以53萬元泰銖代價委請運輸海洛因毒品來台，沙瓦應允後轉以10萬元泰銖代價，邀約另4名泰國籍同夥共同走私毒品來台，之後由泰國毒梟集團將60公斤海洛因毒品分裝放在多件泰式手工編織布包內，交由沙瓦安排同夥藏放在行李中，於今年7月27日從曼谷廊曼機場搭乘台灣虎航班機、並將藏毒行李托運來台，入境時台北關人員於X光機查驗行李時發現異常，待5人拿取行李時加以攔檢，會同桃園市調查處查獲5人夾帶大量海洛因毒品闖關。

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案經調查人員逮捕沙瓦等5人送辦，檢察官向法院聲請羈押5人獲准，檢方近日偵結將5人均依運輸第一級毒品罪嫌提起公訴，並持續追查在台接應的毒梟集團成員。

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