代領國際郵包就領30萬 打開赫見7公斤海洛因

詹姓男子將海洛因藏於料理包，台灣海關透過拉曼光譜偵測器掃描出毒品，進而破獲該運毒案件。（示意圖，資料照）

2023/10/20 18:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王姓男子積欠方男債務，2020年3月間，方男約王男代領一國際快捷郵包，酬勞有30萬元，王男找來邱姓女友一起到郵局領取，沒想到包裹裡竟藏7公斤一級毒品海洛英，事後方男等3人都遭警方逮捕，並循線逮捕海外購毒的詹男。彰化地院全案審結，將負責接洽的詹男、方男判處17年6月、15年2月徒刑，代領包裹的王男與邱女則被判處3年2月及2年10月徒刑，賺錢抄「捷」徑得不償失。

判決書指出，詹男（45歲）擔任販毒集團上手，於2020年2月及3月間赴泰國，與綽號「阿華」男子洽購海洛因，並以國際快捷郵件走私進入台灣販毒，方男（43歲）負責在台聯繫接應，而方男為免遭查緝，找來王男幫忙代領，並以其住處作為收件地址，代價30萬元，王男因積欠方男債務，遂而答應。

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判決書指出，詹男於泰國購毒後，由「阿華」於泰國當地將海洛因分裝成12包，夾藏於料理包裝成一箱（毛重7000克、淨重6839.2克；純度89.76%）包裹後，再交付國際快捷，運送至王男位於彰化的住處，不過包裹到達台灣後，經海關拉曼光譜偵測器掃描出毒品，經通報相關檢警單位後，於該年4月8日進行郵包投遞，並通知王男、邱女來領取，兩人簽領後當場被埋伏警方逮捕，方男見紙包不住火，向檢方告發詹男犯行，眾人全遭逮捕。

眾人坦承犯行，王男、邱女辯稱，代領包裹時並不知其內容，且迫於欠下方男大筆債務，才答應協助代領。

法官審理認為，方男、詹男、王男與邱女互有犯意聯絡，自泰國運輸私運海洛因，皆為共同正犯，經查，詹男於2005年間因運輸海洛因，遭判處14徒刑，方男亦於2000年間販賣海洛因，遭判刑10年徒刑，卻仍不知悔改再犯此案，因此對詹男、方男各處17年6月、15年2月徒刑，另外王男與邱女代領郵包內毒品，入境後就被查獲，尚未流於市面，審酌後各判處3年2月及2年10月徒刑。

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