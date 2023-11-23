有洋蔥！遺失母親送的2條金項鍊 婦失而復得超感動

母親送的金項鍊失而復得，陳婦超感動。（警方提供）

2023/11/23 22:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人從國外返台，到銀行換匯，回家發現隨身包包內2條金項鍊竟憑空消失，這是母親30年前送她的禮物，有母女間滿滿回憶，她不知如何是好。幸好金項鍊被好心民眾拾獲送到警所，受理警員趕到銀行查詢，找到失主陳婦物歸原主，讓她好感動。

台中市第一分局西區派出所警員柳彥竹前天下午遇到民眾到所內報案說，在台灣銀行內撿到2條金項鍊，作工精細，可能價值不菲。柳彥竹心想失主一定很著急，趕緊到銀行調閱現場監視器畫面，同時向行員打聽是否有人曾經反映遺失金項鍊，與陳婦取得聯繫。

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陳婦說，當天從美國回來，到台灣銀行換台幣，未料回家時發現放在隨身包包內的金項鍊不翼而飛，它們是母親30年前贈予的禮物，每當看到項鍊就好像母親陪伴在身旁一樣，母女過去相處的回憶不時湧上心頭，紀念性遠勝於金項鍊價值。

而陳婦原本對找回金項鍊已不抱任何期待，感謝警方幫忙，也讚嘆拾得人拾金不昧的美德。第一分局長吳燕山呼籲，身上攜帶貴重物品外出應隨時提高警覺，若不慎遺失不要慌張、害怕，可撥打110或到派出所請警方協助。

金項鍊有陳婦與母親間的滿滿回憶。（警方提供）

陳婦感謝警員熱心幫忙，也讚嘆拾得人拾金不昧。（警方提供）

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