好心真的有好報！台中外送員定期捐款 錢包遺失靠這張收據

錢包失而復得讓廖男高興不已。（警方提供）

2023/09/19 12:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓外送員平日定期行善，此舉竟讓遺失錢包迅速失而復得，他日前騎車時不慎掉落錢包，原以不抱希望就接到警方電話：「請問是有捐款的廖先生嗎？」原來錢包內沒有證件，除現金外就只有一張署名捐款收據，就這樣靠著這張收據找到失主，讓廖男直呼：「真的是上天保佑！」。

台中市第二分局永興派出所警員林志忠，16日下午所內備勤時受理民眾撿到錢包案，但錢包內除了現金1萬多元外，竟然什麼證件、卡片都沒有，正當林員一籌莫展不知該如何找到失主時，突發現錢包內有一張捐款6200元功德金的收據，上面還寫著廖姓捐款人名字，未料一查同名同姓的人竟然有多達十幾位。

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林員憑直覺挑了其中一位撥打電話詢問，「請問是有捐款的廖先生嗎？」沒想到正好就是錢包失主，但因為錢包內沒有證件，林員為求慎重除再詢問捐款金額，同時根據對方描述可能遺失錢包地點調閱監視器，果見擔任外送員的32歲廖男，稍早送餐後騎車離去時，錢包從口袋掉出的畫面。

經確認失主無誤，林員請廖男到所內領取時，廖男表示，錢包應該是騎車時不小心掉出口袋，裡面現金1萬多元是要繳健保費及給媽媽的生活費，原以為找不回來了，沒想到很快尋回讓他欣喜若狂，廖男也向警察表示他每個月都會定期捐款，此次竟然因為這張捐款收據，找回失而復得的錢包，「好心有好報是真的！」

警方靠這張捐款收據很快找到廖姓失主。（警方提供）

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