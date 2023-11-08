郵局點鈔10萬元憑空消失！原來「剛好」被行員踢進桌底

郵局點鈔10萬元憑空消失 監視器還原真相。示意圖與本案無關。（資料照）

2023/11/08 20:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名陳姓女子日前捧138萬2000元到鳳山鎮北郵局匯款買車，卻在行員點完鈔後告知少了10萬元，在遍尋不著之後，行員堅稱「沒有就是沒有！」隔日女子報警要求調閱監視器，赫然發現當時整捆10萬現鈔掉到地上，剛好被行員踢進桌底！

郵局坦承疏失認錯道歉，表示第一時間處理缺乏同理心，沒有想到有那麼巧合的意外，如果馬上調閱監視器，就不會讓客戶那麼多擔憂麻煩，經深切的反省，將會更加注意！，已送上禮物表達歉意！

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陳女子報案指稱，10月30日下午4時50分因購買中古車到鳳山區鎮北郵局匯款，將現鈔138萬2000元交給郵局人員點鈔，當時櫃檯人員向她說「快下班了，請先填寫匯款資料」，她專心填寫，未注意點鈔過程。

10分鐘後，郵局人員竟告知「現金只有128萬2000元喔」，讓陳小姐嚇壞，不斷說不可能，所有現金都是當日所領，領完後就放在同一個袋子沒動過，希望行員再仔細清點，最後仍堅持「點過錢了，沒有就是沒有」。

陳女隔日再度打電話給郵局，請求再次尋找，並要求調監視器，行員則表示「報警就能看監視器」，面對行員消極的態度，她決定寫email給郵政總局投訴。

經警方調閱監視器發現，是郵局人員將錢放在點鈔錢旁邊桌上，轉身時其中一疊10萬元掉在地上，之後女行員轉身回到點鈔機前，「剛好」將錢踢進桌子底下，還好隔了一天，10萬元還在原地。

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