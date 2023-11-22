光電工程糾紛引台南北門槍擊案 主嫌投案收押禁見

台南北門區槍擊案涉案吳姓主嫌到案。（圖：警方提供）

2023/11/22 16:58

〔記者王俊忠／台南報導〕檢警追查台南市北門區槍擊案，涉案的56歲吳姓男主嫌於21日上午向市刑警大隊投案，晚間8點多被移送地檢署偵訊，檢察官認為吳涉犯槍砲條例等罪嫌，犯嫌重大，且有串證之虞，檢方當庭逮捕並向台南地院聲押。台南地院於今下午裁定吳嫌收押禁見。

法官查指，吳嫌否認犯行，案發後逃逸走避，根據檢警調查事證，認其犯嫌重大，其在境外有事業與置產，目前還有另案被法院判刑2年確定，仍在緩刑期間，有相當理由與事實足認他有逃亡之虞；且因有其他共犯尚未到案，吳如未收押，極有可能串、滅證，因此有收押禁見的必要。

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台南北門區金稜宮旁在11月15日晚間發生槍擊案，現場至少開了9槍，傳出是為了光電工程利益發生口角衝突引起，涉嫌開槍的許姓槍手在19日下午從菲律賓搭機回台向警方投案；原本在逃的主嫌吳姓男子，也在21日上午出面投案。

據了解，56歲的吳姓男子有賭博、詐欺等前科，目前假釋中。吳稱因擔心遭到槍擊案波及，第一時間未到案，獲知許姓槍手投案後，也決定主動到案。

這件台南北門的重大槍擊案，專案小組連日追查、調閱監視器畫面，循線找到當晚在場的25人到案說明，主嫌吳男的兒子遭收押；涉開槍的許姓槍手逃到菲律賓，經警策動，19日下午搭機回台投案，檢警偵訊後，21日凌晨台南地院裁定收押。

發生於15日晚間的台南北門區金稜宮旁槍擊案。（圖：民眾提供）

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