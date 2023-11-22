愛上2線3小鮮肉警官卻得不到他的心 59歲女寄18封黑函狂檢舉

高市一名2線3星警官遭人發函指控私生活淫亂，檢方調查後認定陳情人亂編故事依誣告罪起訴。（資料照）

2023/11/22 15:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名林姓警官在分局服務時，接受黃姓女子多次陳情，黃女疑愛慕上林姓警官，竟狂寄18封黑函給警政署、刑事局及行政院人事行政總處等單位，指涉林男私生活淫亂，高市警局調查後確認是胡亂指控將黃女送辦，雄檢偵結後依誣告罪起訴黃女。

檢方指出，林姓警官在分局服務時，負責保安、人民陳情業務，他多次負責處理59歲黃姓女子的陳情案件，兩人多有接觸後，黃女疑似愛慕上林姓警官這位小鮮肉，但她得不到林姓警官的心，於是決心毀掉他的前途。

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黃女從2021年12月起，連續發函給高市警局、警政署、刑事局及行政院人事行政總處等單位，指控林男私生活淫亂，敗壞社會風氣，要求相關單位處理，但市警局介入調查後認定是子虛烏有，於是改將黃女移送法辦。

雄檢偵查時，黃女坦承對林男提出多次檢舉，但辯稱她跟林男相識10多年來，一直很相信他，林男可以跟任何人交往，就是不可以跟一位張姓女子交往，所以她認為林男不適任職位，且不能因為自己陳情就被告。

檢方傳喚張女出庭作證，企圖釐清3人關係，但張女出庭時，否認與林男認識，更沒有跟林男交往。檢方根據警局調查報告及相關事證，認定黃女無端指控意圖使林男受懲戒處分，已構成誣告罪，偵結後將她起訴。

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