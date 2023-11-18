境外犯罪 不脫詐欺、洗錢、毒品

泰國警方於曼谷一間旅館內發現來自台灣的47歲朱姓男子陳屍在房間內。（圖翻攝自Manager Daily網站）

2023/11/18 05:30

〔記者徐聖倫／台北報導〕知名經紀人陳孝志昨聞悉「台灣行勝於言實踐研究院」院長朱長生在泰國遭虐殺死亡後，受訪表示朱男與同夥在泰國投資大麻，還涉用虛擬貨幣及美金等進行洗錢犯罪。一名資深刑警表示，國人若前往東南亞等國家從事非法勾當，不外乎就是詐欺、洗錢、毒品，通常這三項是交錯且密不可分的。

有資深刑警私下表示，我國人在東南亞洗錢，多與地下匯兌、詐欺有關。地下匯兌就是以賺取不同國家貨幣的換兌價差，也可透過此手法洗錢，將包含詐欺、賭博、毒品交易等各式犯罪行為而取得的不法所得，經過多次轉手，洗成乾淨的金流，其中以詐欺所得佔最大宗。

請繼續往下閱讀...

他說，通常境外的不法資金，會透過地下金融交易市場，或以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓，以及第三方支付公司等為掩護，實則進行異地資金移轉。朱長生若涉在泰國從事洗錢，那麼其洗錢的幣種通常是泰銖、美金，應該不會出現其他幣種。

跑單幫易遭黑吃黑

警官指出，台灣人要在東南亞從事洗錢，通常都會有幫派背景在後方支持，甚至在該國會有自己的據點，派用較信任的台灣人前往經手錢務比較放心，海外據點的存在也可展示幫派的自身實力，與當地的黑勢力合作，也較有底氣；而跑單幫出國洗錢的風險相當大，除了要獨自面對白道追查，還可能遭交易對象黑吃黑或擺道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法