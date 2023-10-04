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火爆高職大姊頭！撂5名小妹扯髮圍毆國中生情敵

新北市某高職大姊頭因感情糾紛，約出國中女學生談判破裂，憤而扯髮拖到巷口圍毆。（記者吳仁捷翻攝）

新北市某高職大姊頭因感情糾紛，約出國中女學生談判破裂，憤而扯髮拖到巷口圍毆。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/04 09:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區傳出女學生因感情糾紛爭風吃醋，雙方在網上互嗆，帶頭的高職生A女以大姊頭自居，撂來多名同學、學妹助陣，約出就讀土城某國中的B女談判，雙方一言不合，A女憤而扯髮強拖B女到巷口毆打，同夥見狀一擁而上圍毆，警方獲報趕抵，主嫌等人已鳥獸散，不過才剛到家，警方就上門逮人，查獲A女共6嫌到案，將依少年事件處理法送辦，續追幕後有無少年犯罪情事。

據了解，帶頭動手的16歲A女就讀某商職，平日以大姊頭自居，她為教訓某國中的B女，找來2名國中生、3名高中生助勢，先約出B女到運動酒吧，不久談判破裂，A女等人圍毆B女，還將扯髮拖行、圍毆B女等打人影片PO網，A女打人前還將手機交給一旁「小妹」，行徑囂張，警方逮人後通報家長、校方，約制乖張行徑。

新北市海山警方3日晚間10時許獲報，民生路三段一間運動酒吧傳出一群國、高中女生打群架，警方到場，眾人已逃離，警方以車追人，今天凌晨2時許，於土城帶回主嫌A女等人，一併通知被害人B女到案說明。

遭打的國中生B女供稱，她與A女認識同一名男子，A女疑爭風吃醋先在網路上嗆她，雙方在網上發生爭執，雙方約定3日晚間9時到店家談判；A女辯稱，一時情緒失控，夥同5名友人，以扯髮、推倒在地、腳踹等方式徒手毆打B女。B女全身多處擦傷，幸無大礙。

警方目前逮獲A女共6嫌，其中1人未動手，全案將依少年事件處理法及傷害罪嫌，移請新北地院少年法庭偵辦。（11:15更新）

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