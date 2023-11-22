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首頁　>　社會

醉漢大鬧澎湖機場 不去登機卻想從2樓跳下被制伏

澎湖機場發現醉漢鬧場事件，一名男子要由2樓櫃檯跳下1樓。（馬公航空站提供）

澎湖機場發現醉漢鬧場事件，一名男子要由2樓櫃檯跳下1樓。（馬公航空站提供）

2023/11/22 14:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場今（21）日中午傳出醉漢鬧場，1名滿身酒味的男子，前往2樓登機門準備登機，卻不知何故欲由2樓往下跳，所幸機場工作人員及時發現，將男子拉回，並通知保安及航警人員到場處理，由消防局派車前往機場，將男子強制保護送醫。

據了解，今日中午12時左右，帶著酒意的男子，前往澎湖機場航站大廈，在航空公司櫃檯辦理完登機手續，坐手扶梯前往2樓登機門，準備搭機回台灣時，卻未進入登機門，反而作勢要從航站2樓往下跳，旁邊工作人員見狀，立即趨前一把抱住男子，並將其拖往角落，控制其行動，並安撫情緒，等待航警及保全人員趕抵會合。

男子口中不斷喃喃自語，一直宣稱要跨過2樓圍籬，直接跳下1樓，去航空公司櫃台，航警及航站人員問了他一陣子，問不出所以然，因此通知消防局救護車把他強制送醫，才結束這場醉漢大鬧機場戲碼。

航警所根據男子登記資料，循線追查發現男子是花蓮人，接受澎湖某工程公司之僱，跨海到澎湖打工賺錢。今日準備搭乘中午班機回台。由於男子渾身酒氣，對於問題回答含糊不清，只是重覆說要去航空公司櫃台，卻又無法交代事情緣由，因此只能通知澎湖僱主，會同消防局救護人員先行送醫。而已經托運的行李，也由航空公司退回，將待男子清醒後，再行釐清相關原因及責任歸屬。

醉漢明顯不勝酒力，蜷縮在手扶梯旁。（馬公航空站提供）

醉漢明顯不勝酒力，蜷縮在手扶梯旁。（馬公航空站提供）

航警及工作人員，全程在旁戒護。（馬公航空站提供）

航警及工作人員，全程在旁戒護。（馬公航空站提供）

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