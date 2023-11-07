嘉義男子喝酒不聽勸 踢爆派出所玻璃門還罵5字經

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所。（資料照）

2023/11/07 09:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市甘姓男子疑因心情不佳，2月24日晚上喝了酒在嘉義火車站大鬧，沒想到鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員上前關切，甘男竟對警員罵髒話，被帶回派出所又踹破玻璃門，被警方移送法辦；嘉義地方法院依犯侮辱公務員罪處拘役40日、損壞公務員職務掌管物品罪判有期徒刑3月，均得易科罰金，甘男認為過重而上訴，法院駁回上訴定讞。

甘姓男子2月24日晚上8點多喝酒後在嘉義火車站前站大廳大聲咆哮，嘉義派出所許姓副所長及林姓警員前往關切勸導，請甘男到廣場石椅區，甘男則對警方大怕「X你娘臭XX」，被警方保護管束帶回派出所。

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但甘男被帶回派出所時繼續大鬧，踹破派出所玻璃門，並接連對警員大罵「你娘XX」、「X你娘臭XX」等髒話，被警方移送法辦。

經查，甘男有妨害公務前科，多次酒駕、公共危險記錄，嘉義地方法院以簡易判決處刑，認為甘男擔任打石工、月薪約5萬元，他對刑罰感應能力不佳，審酌甘男嚴重藐視國家公權力，侵害公務員人格尊嚴，犯後坦承犯行，賠償修理玻璃門費用2500元，犯侮辱公務員罪判拘役40日、犯損壞公務員職務上掌管物品罪判有期徒刑3月，均得易科罰金。

甘男自認已知犯錯，不會再喝酒，有賠償修理費，刑罰過重而上訴，法院認為甘男有多次犯罪前科，仍未警惕，判決無濫用量刑權限，駁回甘男上訴。

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