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    警署強化外勤員警防護 規劃增添防割手套、戰術臂盾裝備

    警政署。（記者邱俊福攝）

    警政署。（記者邱俊福攝）

    2023/05/17 16:39

    〔記者邱俊福／台北報導〕警政署在鐵路警察李承翰值勤遭刺殉職與台南市警局2警員追捕竊車嫌犯遭砍殺雙雙殉職後，為強化外勤員警防護裝備，經透過問卷調查，今年已依據員警表達的實際需求，編列預算，將購買防割手套、戰術臂盾裝備，正著手制訂相關規格中，將成為外勤員警的配備。

    另外，外勤員警認為收納型裝備戰術背心可減除腰掛裝備負擔，加強個人裝備在攜行的收納性及實用性，強化現行配發警用防彈背心的外襯功能，問卷需求比例高達百分之57.1，故購買收納型裝備戰術背心也在這次添購裝備的預算中。

    警政署表示，去年針對外勤員警防護型裝備的需求，以抽樣方式進行問卷調查，外勤員警認為配戴防割手套最能讓值勤更加安全，需求比例達百分之36.3，其次為防砍背心百分之32.4，戰術臂盾百分之26.2。另調查外勤員警對於收納型裝備戰術背心，需求比例也有高達百分之57.1。

    因此，目前規劃採購防割手套、收納型裝備戰術背心為外勤員警個人應勤裝備，另戰術臂盾為外勤員警的共同裝備，以讓執勤員警有更安全的防護，而研議未來朝將防砍功能布料及模組化收納功能均整合納入防彈背心設計的方向，採輕薄、透氣及可防砍刺的材質，以更符合值勤員警的實際需求。

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