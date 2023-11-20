大鵬灣帆船停港邊 船主到岸竟發現「不翼而飛」

這艘雙體帆船遭開走，船主憤而提告竊盜。（警方提供）

2023/11/20 19:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣大鵬灣是台灣南部遊艇碼頭重鎮，但昨天竟傳出停泊的帆船遭不明人士開走還載客的離譜情事，東港警分局獲報派員到場時，正好該「不翼而飛」的帆船駛回港邊，「船長」停好船後就被警方帶回警局訊問，讓船上遊客看傻。

這起罕見的竊案是設籍高雄的55歲郭姓男子報案，指他一早到岸邊發現自己所有的雙體帆船竟「不翼而飛」，警方獲報到場，正好見44歲陳姓男子駕船返港，且船上還載有約20名某大學師生，待陳男上岸後，即帶回釐清案情。

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警方表示，陳男自稱獲得設籍台北的66歲船主曾姓男子同意使用這艘船，並載送大學生後揚帆出港，不過，報案的郭男卻表示，自己雖與曾男有債務糾紛，但堅稱帆船仍屬自己所有，因此對陳男提出竊盜、無故侵入他人船艦等告訴，由於雙方各執一詞，全案如同羅生門，經製作相關告訴人、嫌疑人及證人筆錄後，移請地檢署偵辦。

多年前某飲料公司推出廣告，以外籍偷渡客來台卻哄騙警察會唱國歌也會唱「茼蒿」（當我們同在一起）的童謠取信，卻被精明的警察視破，而昨天這起案件，大學師生見到剛剛平安帶他們返港的「船長」竟立刻被警察帶走，當場看到傻眼，有岸際的遊艇玩家則搞笑稱「是要唱『茼蒿』了嗎？」

大鵬灣遊艇碼頭有許多遊艇、帆船停靠。（記者陳彥廷攝）

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