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搭機小心！西裝男趁旅客補眠行竊 被逮才還錢

台灣旅客在飛往吉隆坡的班機上遇到竊賊，灰衣男行竊後被乘客包圍，並將現金全數歸還。（圖擷取自喵爸喵媽玩轉地球）

台灣旅客在飛往吉隆坡的班機上遇到竊賊，灰衣男行竊後被乘客包圍，並將現金全數歸還。（圖擷取自喵爸喵媽玩轉地球）

2023/11/17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機出國旅行時，不少旅客上機後會選擇補眠休息，不過臉書粉絲團「喵爸喵媽玩轉地球」PO文分享，一名女粉絲在搭乘飛往吉隆坡的班機時，竟遇上竊賊趁旅客睡覺時行竊，被發現後才將贓款全數歸還，因此提醒大家，在飛機上務必注意自身財物安全。

「喵爸喵媽玩轉地球」於今（17）日在臉書社團中分享，台灣旅客在搭乘峇迪航空飛往吉隆坡時，遇上竊賊數度偷錢的案例。當下有一名身穿灰色西裝的男子，打開上方行李架，翻出穿著白色衣服乘客的後背包，旅客表示，「當時幾乎整機的乘客都在睡覺，他就直接大剌剌的開始翻找錢包偷錢。」

隨後，該粉絲的先生疑似看到有人在動他的背包，卻因為當時機艙燈光過於昏暗無法確認，待飛機停妥後，收拾行李準備下機時，才發現錢包內的美金不翼而飛。旅客們接二連三檢查自己的行李，白衣乘客也才驚覺遭竊。據了解，事發當下有人發現該男子一直起身翻找架上的包包，初步懷疑他就是竊賊，便要求他當場還錢。

該名灰衣西裝男子被乘客們包圍，並要求還錢，場面僵持許久後，該男子才從口袋內掏出現金，全數還給受害乘客。乘客們透露，竊賊甚至還能區分哪一疊鈔票該歸還給哪個乘客。

原PO表示，該名竊賊最後並沒有受到應有的制裁，由於在馬來西亞出庭需有3位以上的證人，證人們都還必須要一起出庭，該事件發生時，在場的證人有協助受理的空姐、錄影蒐證的乘客，以及坐在小偷旁的乘客，都因不同原因而無法出庭，受害者因錢財全數收回也不願再追究，讓竊賊最終免於刑責。

貼文一出後，不少網友氣憤表示太過輕放小偷，「太扯了，偷竊還可以逍遙法外」、「幫高調！飛機上偷東西原來罪責這麼輕」、「看來以後上廁所也要把包包帶去廁所了」、「我都揹著包包，除非大包就會上鎖放上面，真的聽過很多這種事情，所以只能自己好好保護自己的錢財」。

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