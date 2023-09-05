上機驚見座位有嘔吐物要求換位 2乘客竟被機長「趕下機」

2名女乘客登機後發現，座位明顯有嘔吐物的痕跡，要求換座位被拒後竟被趕下飛機。（路透）

2023/09/05 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，近日她搭乘飛機時，前排2名女乘客因為座位上有嘔吐物殘渣，要求換座位，卻遭機師趕下飛機。

《Business Insider》報導，女網友蘇珊（Susan Benson）8月29日在臉書發文指出，日前她搭乘加拿大航空（Air Canada）準備從拉斯維加斯飛往加拿大蒙特婁時，發現前排2名女乘客準備坐下時卻面露難色，蘇珊同時也聞到一股噁心的味道，但沒找到臭味的來源，後來才得知上個航班有乘客在機上嘔吐，雖然工作人員試圖在下個航班乘客登機前將嘔吐物清理，但卻並未清乾淨，只在椅背收納袋裡放了咖啡粉，然後噴香水掩蓋氣味。

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後來蘇珊前排的2名女乘客向機組人員反映座位還是濕的，且有殘留嘔吐物，打算要求更換座位，不過機組人員在道歉後表示，因班機客滿所以無法替他們更換位置，2位女乘客當下仍十分不滿，表示她們不可能坐在嘔吐物中長達5個小時，隨後機組人員便帶主管過來，而主管並不斷安撫他們，並將毯子鋪在座位上給女乘客墊著。

沒想到當2名女乘客妥協坐下後，一名機師突然上前對她們表示，由於她們對於空服員很無禮，因此給予她們2個選項選擇，一是自行下機並承擔改行程費用；二是請航警將2人送下機，並列入黑名單中。當時其他乘客都嘗試替2人說話，認為她們並沒有對機組人員不禮貌，不過最終仍被航警請下飛機。

對此，蘇珊認為那2名女乘客並沒有做錯事，事後也向加拿大航空提出客訴。該貼文一出也引起許多網友留言抨擊航空公司。

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