樂極生悲！跨年夜放煙火釀工廠大火 2越南移工判賠2000多萬...

苗栗縣竹南鎮獅山地區一家資源回收場，2018年元旦凌晨發生火警。（資料照）

2023/11/15 18:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮2018年元旦凌晨發生資源回收場火警，延燒到隔壁的環保公司，檢警查出是資源回收場雇請的越南籍移工，在跨年夜燃放高空煙火迎新年，掉落的火星不慎引發。環保公司不滿場內有價塑膠回收物料磚幾乎燒毀，提告向釀禍的移工與移工雇主求償，法院審酌雇主不知移工放煙火，不須負連帶賠償責任，判處2名移工要賠償2014萬9000元。

2018年元旦凌晨0點50分許，位於竹南鎮獅山地區的一家資源回收場燃起熊熊大火，火勢一發不可收拾，還延燒到隔壁的環保工程公司，雖然消防獲報緊急灌救，但因為全為易燃物，火勢於當天早上7點才獲得控制，資源場內堆置的回收物與環保公司擺放塑膠回收原物料磚幾乎燒毀。

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檢警查出，釀禍的是資源回收場雇請的杜姓、阮姓越南籍男移工，與身分不明、綽號「阿南」的同鄉男子，3人在2017年12月31日晚間11點55分許，於場內燃放高空煙火迎接新年，但放完煙火卻沒有檢查落焰，火星引燃易燃回收物。

杜、阮2移工除因犯失火燒燬住宅、建築物等以外之物罪，被判處拘役40天確定，遭祝融潑及的環保工程公司不甘營業蒙受損失，也對杜、阮2移工及2人的雇主回收場負責人蔡姓男子，提起民事告訴要求連帶賠償。

蔡男稱，「自己也是受害者」，他僱用杜、阮2移工來回收場打零工，提供空房給移工休息，他在跨年夜當晚有吃安眠藥入睡，根本不知道移工拿回收場2樓的爆竹煙火去放，這些爆竹是準備拿來拜拜用的，場內監視器也有拍下燃放過程。

杜、阮2移工也表示，到回收場打工是想多賺一點錢，承認跨年夜當天是受另外一名越南籍移工「阿南」吆喝一起放煙火；老闆因為睡著了，不知道他們放煙火慶祝新年。

法官認為，民法雖有明文規定受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任，但若於客觀上受僱人個人之犯罪行為，與執行職務無關者等不適用；依據相關證詞，杜、阮2移工放煙火與工作內容無關，老闆也不知情，蔡男不需負擔連帶賠償責任。

至於賠償金額，法官依據鑑價報告、存貨盤點資料與災後照片可見，廠區內仍遺有部分資源回收原物料磚等，推估火災前現場塑膠回收原物料磚搭層約至少有5至6層，認為環保工程公司提出給付賠償2014萬9000元為有理由，判決2移工應連帶給付。

竹南鎮獅山地區一家資源回收場2018年元旦凌晨火警，消防人員現場灌救。（資料照）

竹南鎮獅山地區一家資源回收場2018年元旦凌晨火警，火勢延燒到隔壁的環保公司。（資料照）

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