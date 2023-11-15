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滿滿母愛！慈母護身障兒外出買蛋餅 一走10多公里迷航24小時

警方在路旁發現這對迷途的母子。（警方提供）

警方在路旁發現這對迷途的母子。（警方提供）

2023/11/15 17:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名8旬慈母，為了身障兒子想要吃蛋餅帶同出門，沒想到因慈母也有輕微失智，母子倆竟因此一起迷路，徒步走了10多公里還迷途了24小時，直到體力不支呆坐路旁，才被巡經員警發現尋獲，儘管讓家屬捏了一把冷汗，但濃濃的母愛仍令人動容。

據了解，這起事件的主角是82歲蔡姓婦人和其44歲身心障礙兒子，前天因兒子早餐想吃蛋餅，蔡婦為了滿足兒子的胃口，一早帶著他外出購買食物，未料才一出門母子倆就失去方向感，不但蛋餅沒買到還離住家反方向越走越遠，就這樣兩人竟然徒步走了10多公里，還迷航了整整一天。

直到隔天早上兩人實在因體力不支，只得呆坐路口，此時第六分局工業區派出所員警賴駿彥、何伊涵剛好巡邏經過，見兩人陷入困境直覺有異趨前關心，經得知原委並一番溝通，最後終於拼湊出他們的姓名聯繫家屬，經確認身分及住處後，發現兩人已被通報協尋，立即將他們帶回警所並提供必要的協助。

報案人蔡男表示，他的胞姊有輕微失智，其兒子則有身心障礙，胞姊失蹤是由於對兒子的深愛，無私地為兒子踏上這段不簡單的旅程，因天氣轉涼，家屬非常擔心年邁胞姊身體狀況，所幸員警展現了他們的專業和關懷，協助迷途家人返家團圓，再三表達感謝之意。

警方將他們帶回警所，並通知家屬前來。（警方提供）

警方將他們帶回警所，並通知家屬前來。（警方提供）

家屬對員警的專業和關懷再三表達感謝之意。（警方提供）

家屬對員警的專業和關懷再三表達感謝之意。（警方提供）

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