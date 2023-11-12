小蘿莉迷途被帶到警所好緊張 媽媽女警溫柔安撫助安返

警方通知女童母親趕到派出所接人，結束一場小蘿莉迷途記。（警方提供）

2023/11/12 18:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女童平日都是由父母到安親班接回家，10日留校參加課後才藝班，下課後獨自徒步返家卻不小心迷路了，熱心民眾發現她面露愁容趕緊帶到警所求助，遇到所內最有孩子緣的媽媽女警溫柔安撫，減低了她的焦慮感，隨後通知其母親趕到派出所接人，結束一場小蘿莉迷途記。

台中市第三分局健康派出所女警王怡千，當天下午近4時許準備出勤時，突見熱心民眾帶著一名女童進入派出所求助，表示剛才在健康公園的人行道發現這名看起來不知所措的小女孩，上前關心才得知小女孩回家途中不小心迷路，或許因為他是男生，小女孩對他充滿戒心，便帶著她來派出所請警方協助。

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小女孩進入派出所後仍十分緊張，心思細膩又幹練的王員本身也是媽媽，立即輕聲溫柔安撫眼小女孩了解始末，原來該名10歲的林姓女童就讀國小5年級，平時爸爸媽媽都會親自到安親班接她回家，唯獨當天要留校參加課後才藝班，因課程結束的時間爸媽都還沒下班，加上學校距離住家不遠才自己走路回家，未料竟因此迷路了。

王員透過女童提供的手機號碼順利聯繫上女童媽媽，得知寶貝女兒獨自回家途中有了小插曲，也立即趕來派出所接回愛女，對於熱心民眾及員警的協助更是感激。

警方呼籲，孩童活動力強，好奇心也強，往往較無危險警覺性，家長除訓練孩子養成獨立自主能力，同時也要教導他們如何保護自己，除了謹記家長的聯絡方式，也可為個性較為害羞的孩子準備寫有聯繫資訊的防走失小卡，以備不時之需。另籲請民眾若發現路上有疑似走失兒童，可先將兒童安置並撥打110請警方到場協助，以免發生危險。

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