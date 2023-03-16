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    3歲女童迷路蹲在路邊哭 阿嬤忙賣早餐渾不知

    台中3歲女童行溜著滑板車外出迷路，蹲坐在路邊哭泣，所幸碰到員警將她安全送回阿嬤身邊。 （記者陳建志翻攝）

    台中3歲女童行溜著滑板車外出迷路，蹲坐在路邊哭泣，所幸碰到員警將她安全送回阿嬤身邊。 （記者陳建志翻攝）

    2023/03/16 19:41

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名3歲女童，日前早上8點多牽著滑板車淚流滿面蹲坐在路邊哭泣，巡邏員警經過看到立刻上前關心，才發現女童疑似自行溜著滑板車外出迷路，將她先帶回警局，因等了一段時間都沒人來認領，決定讓她坐上警車在附近大街小巷找回家的路，沒想到經過一家早餐店時，女童突然大叫「阿嬤！阿嬤！」，才知道阿嬤因忙著賣早餐，以為孫女和鄰居一起玩，不知道偷溜迷路，驚呼幸好是碰到員警。

    霧峰分局仁化派出所警員謝孟宏、洪芊惠於日前上午8點多在大里工業區一帶巡邏時，突然發現一名年僅3歲的女童在路邊啜泣，身旁卻沒有家長陪著，直覺女童應該是迷路了，便主動上前關心，因女童無法說出住處，員警將她帶回派出所，所內員警輪番扮起保母安撫她的情緒，因等了一段時間都沒看到家屬來派出所報案協尋小孩。

    員警心想，小女孩溜著滑板車，應該不會離家太遠，決定帶著她到大里工業區內的大街小巷慢慢梭巡，希望讓女童能認出自己的家，沒想到巡邏車經過一間早餐店門口時，女童突然對著早餐店內一名婦人大叫「阿嬤！阿嬤！」， 終於順利找到家人，阿嬤得知孫女走失也嚇了一跳。

    員警了解後才知道，女童阿嬤在早餐店工作，她原本跟一旁的鄰居小朋友一起玩耍，沒想到竟偷偷溜著滑板車離開，連阿嬤都沒發現，最後因走太遠迷路了，心生恐懼獨自蹲坐路旁哭泣，阿嬤直呼要不是遇到人民保母的熱心協助，後果恐不堪設想，頻頻感謝員警的協助。

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