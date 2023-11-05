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髮型都沒變！9旬嬤迷途倒街頭 34年前舊身分證留線索

林姓阿嬤路倒街頭被民眾發現報案求助。（警方提供）

林姓阿嬤路倒街頭被民眾發現報案求助。（警方提供）

2023/11/05 16:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市已91歲高齡的林姓阿嬤，3日陪同女兒到醫院手術，等候期間獨自外出購物卻迷途，27小時後現身3公里外南區街頭，身體不適躺在路旁被民眾報案，員警除趕緊協助阿嬤就醫，另從身上發現一張超有歷史舊式身分證，輾轉查出身分，發現阿嬤已被家人通報失聯，順利通知家人接回。

台中市第三分局正義派出所員警陳智源、林煥庭，當天中午在轄內巡邏時獲報，南區南門路上一名林姓老婦（91歲）躺在路旁，看似體力透支需要協助，兩警到場後，發現老婦疑有失智症狀況，無法清楚表達自身狀況，趕緊聯絡救護人員到場，也提供礦泉水解渴、雨傘遮陽。

警方在老婦身上找到一張34年前的舊式身分證，上頭黏貼大頭照依稀就是阿嬤年輕時的模樣，然用上頭的身分證號碼查詢未果，員警也不氣餒，以阿嬤名字和生日為線索，繞點彎仍是找到吻合的身分，發現老婦前一天就已被家人通報失蹤，也立即通知家屬趕往醫院探視。

據了解，老婦的女兒前一天需進行小手術，因無人可協助照顧，便帶著有失智情形的母親一同到醫院，叮嚀並確認母親坐在椅子上等候，才放心進入手術室，沒想到阿嬤在手術過程中，獨自離開醫院到附近購物，迷失方向越走越遠，女兒手術結束後遍尋不著母親，緊張地報警協尋。

未料母親卻在一天後現身南區，還疑因中午天氣炎熱不支倒地，幸好送醫後身體沒有大礙，也十分感謝警方的協助，警方說，警政系統在查詢林婦舊證身分證號時未果，研判是林婦已換發新的證號，與舊證不同，加上警政系統沒有顯示更改證號的歷程資訊，才會第一時間輸入舊證證號，查無資訊。

第三警分局呼籲民眾，家中若有走失之虞的親人或失智長輩，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或向社會局申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家，而照顧者也可善用政府提供的長照資源，解決照護需求。

警方趕往關切並將阿嬤送醫。（警方提供）

警方趕往關切並將阿嬤送醫。（警方提供）

警方在阿嬤身上找到一張34年前的舊式身分證，輾轉查出身分。（警方提供）

警方在阿嬤身上找到一張34年前的舊式身分證，輾轉查出身分。（警方提供）

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