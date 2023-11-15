吸收未成年當幫眾又犯擄人勒贖 警掃蕩明仁會萬華分會逮18人

竹聯幫仁堂明仁會萬華分會分會長何家宏落網。 （記者鄭景議翻攝）

2023/11/15 14:28

〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會萬華分會近日吸收少年幫眾，囂張跋扈四處惹事生非，不但指揮未成年幫眾在內湖當街持刀砍人尋仇，還因為懷疑手下車手私吞詐騙款，將車手押至汐止鐵皮屋毆打凌虐，向車手家人勒贖金錢，刑事局電信偵查大隊一隊警方5至10月底分兩波搜索，逮捕分會長26歲的何家宏在內共18人，依法送辦。

警方調查，何男綽號「四川」，以敢衝敢殺、手段殘暴囂張出名，今年5月份時，因自己旗下小弟與一名陳姓男子有糾紛遭毆打，他便指揮8名手下前往內湖持刀及辣椒水，包圍陳男及其董姓友人並攻擊，其中陳男背部遭刀捅，董男也遭辣椒水潑灑眼睛受傷，內湖分局警方當時著手調查，發現8人中就有4人為未成年少年，皆為明仁會幫眾。

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6月份時，何男組詐騙集團，卻懷疑手下車手吞錢，於是將車手及車手的介紹人共4人從家中押走，帶至汐止一處鐵皮屋拘禁毆打凌虐，4人交不出錢，甚至直闖4人家中，向其家人及親友要錢，手段狠毒且惡劣。

據了解，何男7月份時與自己的舞者女友登記結婚，還想金盆洗手，但因前案過多，加上明仁會過於高調，早被警方盯上取締掃蕩，他當時雖還未落網，但賴以維生的犯罪收入來源大減，只能四處借錢，女友為了扛起家計還抱病接商演，不過數月就離婚結束婚姻，讓他十分後悔，自己也隨後落網。

警方在歷時數月溯源蒐證不法組織結構事證後，持搜索票及拘票於5月13日、10月30日至10月31日，分別至台北、新北地區堂口及何男住家進行攻堅及逮捕，共逮捕何男在內共18名成員及幹部，明仁會善於吸收少年，18人中就有9人為未成年，不少成員也都年僅20出頭，檢警依《組織犯罪》、《擄人》、《殺人未遂》等罪嫌送辦，並聲押何男獲准。

警方掃蕩明仁會堂口，蒐集犯罪事證。 （記者鄭景議翻攝）

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