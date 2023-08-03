媽祖遶境糾眾鬥毆 明仁會成員開庭未到恐被通緝
2023/08/03 15:39
〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮5月迎媽祖遶境活動期間發生一起糾眾鬥毆事件，北港警分局逮捕李姓主嫌等10人移送雲林地檢署，檢警調查，李嫌為竹聯幫明仁會成員聲請羈押，雲林地方法院裁定交保，檢方抗告成功後昨天重開羈押庭，李嫌未到案，將擇期重審，若李嫌再未到案將通緝。
北港分局副分局長文庭章指出，該糾眾鬥毆事件發生在5月9日，警方獲報出動快打部隊到場處理，惟部分犯嫌未在第一時間到案，且疑為竹聯幫明仁會幫眾。
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文庭章表示，分局第一時間組成專案小組深入調查，發現糾眾滋事李姓主嫌是竹聯幫明仁會成員，平日以宮廟名義吸收桃園地區的年輕人參與台灣各地廟會活動，常在廟會期間糾眾滋事逞凶鬥狠，危害民眾安全甚鉅。
文庭章說，警方報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，會同刑事局偵查第四大隊、雲林縣警察局刑警大隊、桃園市政府警察局刑警大，逮捕李嫌及相關共犯共10人，查扣組織制服3件、旗幟1件、辣椒水、玩具槍等物，全案依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。
檢方以李嫌有反覆實施之虞向法院聲請羈押，法院裁定10萬元交保，檢方抗告成功，法院昨天重開羈押庭，李嫌未到案。