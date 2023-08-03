媽祖遶境糾眾鬥毆 明仁會成員開庭未到恐被通緝

北港朝天宮迎媽祖遶境活動糾眾鬥毆案件李姓主嫌為竹聯幫明仁會成員，北港警方逮捕李嫌等10人送辦。（北港分局提供）

2023/08/03 15:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮5月迎媽祖遶境活動期間發生一起糾眾鬥毆事件，北港警分局逮捕李姓主嫌等10人移送雲林地檢署，檢警調查，李嫌為竹聯幫明仁會成員聲請羈押，雲林地方法院裁定交保，檢方抗告成功後昨天重開羈押庭，李嫌未到案，將擇期重審，若李嫌再未到案將通緝。

北港分局副分局長文庭章指出，該糾眾鬥毆事件發生在5月9日，警方獲報出動快打部隊到場處理，惟部分犯嫌未在第一時間到案，且疑為竹聯幫明仁會幫眾。

請繼續往下閱讀...

文庭章表示，分局第一時間組成專案小組深入調查，發現糾眾滋事李姓主嫌是竹聯幫明仁會成員，平日以宮廟名義吸收桃園地區的年輕人參與台灣各地廟會活動，常在廟會期間糾眾滋事逞凶鬥狠，危害民眾安全甚鉅。

文庭章說，警方報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，會同刑事局偵查第四大隊、雲林縣警察局刑警大隊、桃園市政府警察局刑警大，逮捕李嫌及相關共犯共10人，查扣組織制服3件、旗幟1件、辣椒水、玩具槍等物，全案依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

檢方以李嫌有反覆實施之虞向法院聲請羈押，法院裁定10萬元交保，檢方抗告成功，法院昨天重開羈押庭，李嫌未到案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法