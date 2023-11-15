為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

打死情敵辯不良於行 法官勘驗行動自如將入監

高雄高分院。（資料照）

高雄高分院。（資料照）

2023/11/15 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕賴姓市民涉嫌持球棒打死情敵，其辯護律師辯稱，他為身心障礙者，不良於行，高雄高分院當庭勘驗，不僅行動自如，還有力氣挪動椅子，依傷害致死罪判刑7年半，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

檢方指出，2019年10月4日下午，賴姓男子不滿李男與綽號「小惠」的女子往來，前往他位於高雄市杉林區住處，涉嫌持球棒攻擊胸部、左手等處，李經送旗山醫院住院急救。

同月7日，李返家休養後，13日晚上8點多因病情惡化，再度送往醫院，3個小時後因脾臟破裂，大量出血死亡。旗山分局循線逮捕賴嫌，依傷害致死罪移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

賴嫌出庭應訊，否認持球棒行兇。他的辯護律師則說，賴自1999年起領有身心障礙手冊，為肢體障礙者，不良於行，並長期臥病在床，無法傷害李男，又說，李男當天受傷後拒絕就醫，直到晚上7點前往醫院，期間可能發生其他事故，甚至酒後易與人發生衝突被毆打。

高雄高分院開庭，叫他自被告席至證人席來往走動，並用手搬動椅子，確認行動自如，簽名字跡工整，有正常握東西的能力，仍判處徒刑7年4月，他不服上訴被最高法院駁回定讞，檢方將通知他到案執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
房仲帶看倉庫爆大亂鬥 男遭刺死解剖發現刀傷深及肺部
2023/10/20 16:41

房仲帶看倉庫爆大亂鬥 男遭刺死解剖發現刀傷深及肺部
房仲帶看倉庫打群架奪刀刺死人 警方澄清與查緝廢棄物案無關
2023/10/19 17:10

房仲帶看倉庫打群架奪刀刺死人 警方澄清與查緝廢棄物案無關

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
台東21歲男子被活活打死 涉案10人全收押禁見
2022/12/31 09:51

台東21歲男子被活活打死 涉案10人全收押禁見
父遭宮廟委員兒打死案判決 女兒：傷心的父親節禮物
2022/08/08 11:49

父遭宮廟委員兒打死案判決 女兒：傷心的父親節禮物

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
遭11人持刀追砍 男血滴滿地找店家求救
2022/07/06 11:56

遭11人持刀追砍 男血滴滿地找店家求救
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播