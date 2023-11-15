打死情敵辯不良於行 法官勘驗行動自如將入監

高雄高分院。（資料照）

2023/11/15 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕賴姓市民涉嫌持球棒打死情敵，其辯護律師辯稱，他為身心障礙者，不良於行，高雄高分院當庭勘驗，不僅行動自如，還有力氣挪動椅子，依傷害致死罪判刑7年半，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

檢方指出，2019年10月4日下午，賴姓男子不滿李男與綽號「小惠」的女子往來，前往他位於高雄市杉林區住處，涉嫌持球棒攻擊胸部、左手等處，李經送旗山醫院住院急救。

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同月7日，李返家休養後，13日晚上8點多因病情惡化，再度送往醫院，3個小時後因脾臟破裂，大量出血死亡。旗山分局循線逮捕賴嫌，依傷害致死罪移送橋頭地檢署偵辦、起訴。

賴嫌出庭應訊，否認持球棒行兇。他的辯護律師則說，賴自1999年起領有身心障礙手冊，為肢體障礙者，不良於行，並長期臥病在床，無法傷害李男，又說，李男當天受傷後拒絕就醫，直到晚上7點前往醫院，期間可能發生其他事故，甚至酒後易與人發生衝突被毆打。

高雄高分院開庭，叫他自被告席至證人席來往走動，並用手搬動椅子，確認行動自如，簽名字跡工整，有正常握東西的能力，仍判處徒刑7年4月，他不服上訴被最高法院駁回定讞，檢方將通知他到案執行。

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