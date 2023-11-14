為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

調侃女大生「跟我做愛」被彈劾 北檢男檢察官：一時情緒上來……

台北地檢署陳姓男檢察官因涉性騷擾，被監察院全票通過彈劾案，移送懲戒法院。陳男今表示，「當時趕著回家哄小孩睡覺，一時情緒上來才憤而說出那些話，不是真的要騷擾對方」。（資料照）

台北地檢署陳姓男檢察官因涉性騷擾，被監察院全票通過彈劾案，移送懲戒法院。陳男今表示，「當時趕著回家哄小孩睡覺，一時情緒上來才憤而說出那些話，不是真的要騷擾對方」。（資料照）

2023/11/14 17:12

相關新聞

男檢車禍不報警要女大生「做愛來抵」 被監察院彈劾送懲戒

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署陳姓男檢察官下班之後，與騎機車的女大生發生擦撞車禍，兩人爭執賠償事宜時，陳男竟說出涉性騷擾字眼；監察院全票通過彈劾案，將陳男移送懲戒法院。陳男今天表示，「當時趕著回家哄小孩睡覺，一時情緒上來才憤而說出那些話，不是真的要騷擾對方」。

今年5月21日，陳姓男檢察官加班至晚上9時，下班返家途中，與騎機車的女大生發生擦撞，當時雙方未循報警等正當管道處理行車糾紛，反而企圖私了，兩人討價還價時，陳男涉嫌對女方說出「所以我沒有要跟妳要錢，妳跟我做愛就好…要不要？」、「對…所以我沒有要跟妳拿錢，妳跟我做愛。」、「對對對……所以我的意思是說，妳如果願意跟我做愛，妳就不用給我錢，那我也不管妳到底有沒有18」、「這條路有很多旅館啊」等涉及性騷擾的不當字眼。

陳男今向本報記者表示，當天因為加班，晚上下班後趕著回家哄小孩睡覺，與女大生發生擦撞事故後，兩人在爭執要不要報警及賠償事宜，耗了將近20多分鐘，他一時著急產生情緒，才以「生氣地口吻」對女方說出那些不當的字句，並不是真的要騷擾對方。

陳男今表示，如果他真的有意騷擾女方，女方就不會說要寫和解書、與他互留電話連絡方式，而且女方後來也已撤案，不好意思讓女方產生誤會，他也請家人向對方道歉，關於性騷擾的指控，台北市政府社會局沒成案，他已向監委清楚地說明事發經過，對於監委通過彈劾案，他尊重，未來只能面對。

北檢強調，為提升員工性別平等觀念、建立友善工作環境，事發以後，檢察長於6月2日下午召集各科室主管、主任檢察官，宣導性別平等、性騷擾防治等相關規定、措施及申訴管道，並請主管轉知所有同仁。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男檢車禍不報警要女大生「做愛來抵」 被監察院彈劾送懲戒
2023/11/14 16:13

男檢車禍不報警要女大生「做愛來抵」 被監察院彈劾送懲戒
前男友父伸鹹豬手 少女事後竟問：你有愛我嗎？
2023/11/12 00:39

前男友父伸鹹豬手 少女事後竟問：你有愛我嗎？

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
懲戒案開庭 丁允恭嫩妻現身挺夫
2021/03/04 05:30

懲戒案開庭 丁允恭嫩妻現身挺夫
少將林重宏涉性騷擾調司令部委員 若無新職10月退伍
2020/06/09 19:51

少將林重宏涉性騷擾調司令部委員 若無新職10月退伍

杜絕月經汙名化 和泰攜手青年翻轉印象
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播