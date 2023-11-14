調侃女大生「跟我做愛」被彈劾 北檢男檢察官：一時情緒上來……

台北地檢署陳姓男檢察官因涉性騷擾，被監察院全票通過彈劾案，移送懲戒法院。陳男今表示，「當時趕著回家哄小孩睡覺，一時情緒上來才憤而說出那些話，不是真的要騷擾對方」。（資料照）

2023/11/14 17:12

相關新聞

男檢車禍不報警要女大生「做愛來抵」 被監察院彈劾送懲戒

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署陳姓男檢察官下班之後，與騎機車的女大生發生擦撞車禍，兩人爭執賠償事宜時，陳男竟說出涉性騷擾字眼；監察院全票通過彈劾案，將陳男移送懲戒法院。陳男今天表示，「當時趕著回家哄小孩睡覺，一時情緒上來才憤而說出那些話，不是真的要騷擾對方」。

請繼續往下閱讀...

今年5月21日，陳姓男檢察官加班至晚上9時，下班返家途中，與騎機車的女大生發生擦撞，當時雙方未循報警等正當管道處理行車糾紛，反而企圖私了，兩人討價還價時，陳男涉嫌對女方說出「所以我沒有要跟妳要錢，妳跟我做愛就好…要不要？」、「對…所以我沒有要跟妳拿錢，妳跟我做愛。」、「對對對……所以我的意思是說，妳如果願意跟我做愛，妳就不用給我錢，那我也不管妳到底有沒有18」、「這條路有很多旅館啊」等涉及性騷擾的不當字眼。

陳男今向本報記者表示，當天因為加班，晚上下班後趕著回家哄小孩睡覺，與女大生發生擦撞事故後，兩人在爭執要不要報警及賠償事宜，耗了將近20多分鐘，他一時著急產生情緒，才以「生氣地口吻」對女方說出那些不當的字句，並不是真的要騷擾對方。

陳男今表示，如果他真的有意騷擾女方，女方就不會說要寫和解書、與他互留電話連絡方式，而且女方後來也已撤案，不好意思讓女方產生誤會，他也請家人向對方道歉，關於性騷擾的指控，台北市政府社會局沒成案，他已向監委清楚地說明事發經過，對於監委通過彈劾案，他尊重，未來只能面對。

北檢強調，為提升員工性別平等觀念、建立友善工作環境，事發以後，檢察長於6月2日下午召集各科室主管、主任檢察官，宣導性別平等、性騷擾防治等相關規定、措施及申訴管道，並請主管轉知所有同仁。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法