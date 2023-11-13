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女駕駛噴男辣椒水、比中指 法院罰6000元

女駕駛朝男駕駛噴辣椒水並比中指，被北院指違社維法裁罰6000元。（資料照，記者溫于德攝）

女駕駛朝男駕駛噴辣椒水並比中指，被北院指違社維法裁罰6000元。（資料照，記者溫于德攝）

2023/11/13 16:39

〔記者溫于德／台北報導〕一名女駕駛被男駕駛攔停並拍打車窗，她心生畏懼持辣椒水朝噴對方並比中指，被依違反社會秩序維護法送辦。台北地院指女駕駛可以緊閉車窗卻防衛過當，確實違法，裁罰6000元。

台北市政府警察局信義分局移送指，今年8月22日晚間9時許，女駕駛無正當理由攜帶具有殺傷力的辣椒水，並朝男駕駛噴灑，導致男駕駛眼睛受刺激、臉頸紅腫等，依違反社維法移送法將女駕駛送辦。

女駕駛解釋，由於男駕駛拍打她的車窗，害她心生畏懼，並以言語恐嚇她，即便男駕駛被女友勸阻後，仍繼續至駕駛座拍打車窗，她感覺男駕駛試圖要攻擊，為了自保才會使用辣椒水。

北院勘驗女駕駛的行車紀錄器影片，發現她被攔停後，從隨身包拿出辣椒水，並於男駕駛離開又折返時，她放下車窗與男駕駛短暫交談，接著先朝窗外噴辣椒水；當下男駕駛並無明顯威脅行為。

影片也顯示，女駕駛噴完辣椒水後關上車窗，再以左手中指比出不雅手勢。

北院認為，女駕駛若緊閉車窗可與男駕駛製造「物理上空間區隔」，達到分隔雙方、暫避免雙方互為侵擾情形，她卻兩度主動放下車窗，先噴辣椒水再比中指。

北院進一步說明，女駕駛本可循司法途徑或其他正當管道解決如：報警帶尋求協助；但她所為，不啻更有擴大雙方爭端的可能，審酌她違反社維法，裁罰6000元，可抗告。

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