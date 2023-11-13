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首頁　>　社會

徵詐騙車手卻是拐賣器官 警察喬裝買家搗破犯罪集團

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2023/11/13 15:39

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子等人組「拐賣器官詐騙集團」，透過通訊軟體召募詐騙車手，實際上要拐騙對方賣器官，結果遇到喬裝成買家的警察被搗破，新北地檢署日前已訴劉男3人，今日再依違反人口販運防制法「意圖營利以炸術摘取他人器官未遂」、刑法「買賣人口未遂」罪嫌、組織犯罪條例「參與犯罪組織」等罪嫌，起訴共犯之一16歲何姓少年。

檢警調查，該犯罪集團首腦為劉男，他指揮手下召募詐騙車手，實際上是從事買賣、摘取器官交易，其手下林男負責聯繫犯罪集團成員、到場監控人體器官交易過程等，何姓少年則負責依上游只是刊登摘除人體器官的訊息，吸引買家洽詢，許姓共犯則在通訊軟體Telegeam上成立群組，供同夥使用，或依上游指示交辦少年辦事。

檢警調查，去年12月間，該集團一名暱稱「貔貅」者，在Telegeam某社團內張貼「想要賺錢的詢問我」訊息，謊稱要召募詐騙車手，報酬是提領金額百分之5，導致陳姓、羅姓被害者受騙持身分證拍照後交給對方。

檢警調查，何少隨即在Telegeam某群組內張貼「有沒有人做拆人的線」訊息，對外尋求摘除人體器官技術者，或購買人體器官的買家。

員警網路巡邏發現後，與何少聯繫，試探問：「你是要拆人還是被拆的」，少年回說：「拆別人的、怎麼拆都可以」、「人家開一個100」、「年輕的都沒問題」，向喬裝成買家的員警表示，出售人體的代價是1人1百萬元。

員警要求透過「中人（即買賣雙方牽線者」「驗貨」，何少隨即把陳、羅2人所拍照片傳給「中人」，雙方約定於去年12月13日在桃園市龜山區進行交易；當日中午12時許，許男、何少等人分乘2車，載著羅、陳等被害者，開往龜山準備交易，雙方碰面後，員警隨即表明身分進行逮捕，循線揪出劉男等人涉案。

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