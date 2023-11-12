詐騙車手竟約家中取款 警聯手婦埋伏逮人

警方聯手吳婦逮人，吳姓車手嚇壞尖叫「幹嘛啦」。（圖由讀者提供）

2023/11/12 09:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名吳姓婦人加入股票LINE群組，詐騙集團誆騙她抽中股票33張，但要提領50萬元做股票交割款，並派員至吳婦家中面交取款，所長潘福良聯手吳婦埋伏逮人，前來取款的吳姓車手嚇壞尖叫「幹嘛啦」落網，警訊後將他依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

鳳山警分局忠孝派出所前天接獲鳳山區1間銀行來電，1名吳姓婦人（72歲）透過網路加入股票LINE群組，詐騙集團誆騙吳婦幸運抽到股票33張，但要提領現金50萬元作為股票交割款，將派員前往吳婦家中面交取款。

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吳婦竟信以為真，前往銀行提領現金50萬元，行員發現疑似詐騙，通報警方到銀行處理，經警方向吳婦了解，確認是詐騙手法，忠孝所組成專案小組，配合吳婦埋伏鳳山區住家。

自稱投資顧問公司經辦經理的吳姓車手（23歲）於當天下午步行前來吳婦家中取款，面對吳姓夫妻懷疑詢問，吳姓車手當場出示專員識別證，意圖取信吳姓夫妻，並要求點交現金50萬元。

警方見時機成熟立即上前逮人，當場逮捕吳姓車手帶回警所偵訊，現場查扣收據、識別證、工作手機等贓證物，警訊後將他依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

鳳山警分局呼籲民眾只要看到「AI代抽」、「中簽數張（不限張數）」、「100%中籤率」都是詐騙，抽股票不會百分之百中籤，申請抽籤成功即會扣款，不會抽中再扣一次，即使申請後未完成扣款也不會構成違約交割，呼籲民眾至金管會網站查詢核准證交商名單，面對可疑投資資訊，務必先撥打165或向警方查詢求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方聯手吳婦逮人，吳姓車手嚇壞尖叫「幹嘛啦」。（圖由讀者提供）

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