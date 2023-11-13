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強逼復合不成砍死前女友 狠心男殺人罪起訴

砍死女友的陳男被檢方起訴。（記者吳昇儒翻攝）

砍死女友的陳男被檢方起訴。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/13 13:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕46歲陳姓男子與大1歲的劉女同居在基隆市基金一路，後來劉女提出分手，陳男多次要求復合未果，竟趁劉女返回同居處搬東西時，再提復合遭拒，盛怒下持菜刀砍殺劉女。警方獲報趕抵現場，劉女躺在血泊中已無氣息。基隆地檢署偵結，依涉犯殺人罪將陳男起訴。

檢警調查，陳男、劉女為前男女朋友，因個性不合經常吵架，今年7月9日，因爭執分手，劉女隨即離開該處。陳男卻於11日上午假藉鑰匙遺失，跑到劉女上班地點想要復合遭拒，女方不堪其擾，到派出所聲請保護令。

隔日，劉女要搬離同居處所，請楊、顏姓友人在樓下等候，沒想到劉女剛走進客廳，陳男就關上大門，再度要求復合，同樣遭拒；陳男見復合無望，便對劉女稱「要死大家一起死」，隨即拿菜刀猛砍劉女左後頸部脊髓、椎動脈，造成大量出血當場死亡。

顏、楊2人聽到爭執聲，打電話報警，但警方到場時劉女早已身亡，陳男換下血衣血褲後，向警方自首。

據悉，陳男是一家瀝青廠的工人，平常在工地工作，有過一段婚姻，離異後透過友人介紹認識劉女。

基隆地檢署偵結，檢察官認定陳男砍殺女友致死事證明確，依涉犯殺人罪嫌將他起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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