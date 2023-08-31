預謀犯案+胸口致命傷意圖致人於死 砍殺女友移工故意殺人罪送辦

阮姓越籍移工持刀砍死女友，警方今將他依故意殺人罪嫌移送法辦。（讀者提供）

2023/08/31 14:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕越南籍阮姓移工不滿同鄉女友經常與友人出去玩，28日投宿高雄鳳山區1間旅社又為此大吵，阮男竟持水果刀刺殺阮女，造成阮女身中4刀喪命，警方認定阮男預藏水果刀行凶是預謀犯案，且阮男揮刀刺殺阮女胸口2刀是致命傷，明顯是意圖致人於死，警方今訊後將阮男依故意殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，嫌疑人越南籍阮姓移工（26歲）與同鄉阮姓女友（22歲）2人工作分於屏東、高雄兩地，他不滿女友經常晚上跟朋友出去玩太晚，打好幾次電話不接，直到很晚才回電給他，已經長達半年時間，多次溝通也未改善。

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阮男8月27日休假晚間到女友高雄宿舍找人，2人原本約好晚上見面，女友卻與朋友玩太晚，深夜11時許才回宿舍，他在宿舍外等很久，2人直到凌晨才入住旅社，2人隔天白天約會後，下午3時入住鳳山1間旅社，預計29日上午退房，阮女當時入住時表情不悅，明顯2人已有爭執。

2人晚間9時許外出吃飯，返回旅社門口前大吵，阮男竟從褲子口袋內，拿出預藏水果刀，猛刺阮女胸口2刀，成為致命傷，阮女奮力抵抗，過程中水果刀劃傷阮女臉部、手臂，造成阮女身中4刀傷重送醫不治身亡。

警方調閱監視器畫面，進行地毯式搜索，昨將阮男查緝到案，他獲悉女友喪命情緒低落，一直深感後悔，據了解，他坦承持水果刀刺傷女友，沒想到竟造成女友喪命。

據了解，阮男否認預藏水果刀行凶，辯稱與女友約會，會買水果一起吃，才會隨身攜帶水果刀，大約一支筆長度，方便2人切水果，案發當時是一時氣憤，情緒失控才會持刀傷人。

不過警方清查阮女背包、機車、旅社，未發現有買水果等情事，阮男說法明顯避重就輕，阮男持預藏水果刀行凶，警方認定是預謀犯案，且阮男攻擊阮女胸口2刀是致命傷，明顯是意圖致人於死，警方今訊後將阮男依故意殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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