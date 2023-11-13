無照駕駛最多！中彰投雲週末聯防飆車 南投警方告發44件

南投警方在執行區域聯防危險駕車勤務時，針對重機騎士有無違規情節進行了解。（圖由南投縣警察局提供）

2023/11/13 08:11

〔記者謝介裕／南投報導〕遏止飆車歪風再起，南投、台中、彰化及雲林等4縣市警察局這個週末首次聯手展開區域聯防危險駕車專案，南投縣警察局交通隊今天公布成果，總共取締44件，其中無照駕駛及改裝車輛分居違規排行榜前2名，警方重申，未來將不定期、不定時安排相關交通治理的勤務，展現防堵飆風的決心。

南投警方此次安排執行專案的道路，計有136線、139線及台14線、台16線、台21線等5條觀光動線，不但每條道路都跨越多個鄉鎮，還可分別聯繫台中、彰化、雲林等3縣市，4縣市警局同步執勤也可有效防範違規民眾竄逃，同時保四總隊及環保、監理單位也都派員加入此次行動。

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南投縣警察局交通隊指出，不管是汽車或機車騎士經過警方設置的攔檢站時，除了會就有無駕照、超速方面查察外，還會施予酒測，以便了解有無違反酒駕等相關規定，監理、環保單位則依本身權責，就汽機車有無定期驗車及噪音、排氣等方面逐一詳查，結果在上述44件違規案中，竟然無照駕駛最多計有17件，連員警也覺得訝異，其次是改裝車輛14件，其他還有未戴安全帽、未繫安全帶、紅燈右轉等等。

警方進一步分析表示，這17件無照駕駛的案件，也凸顯民眾交通法規有待加強的一面，因被攔查的民眾原本都以為持有普通重型駕照即可，警方則說，目前台灣機車駕照種類分成3種，即普通輕型駕照（排氣量50cc以下機車）、普通重型駕照（排氣量50cc以上～250cc以下機車）及大型重型駕照（排氣量250cc以上機車）。

其中排氣量250cc～550cc的車牌顏色是黃色（俗稱黃牌車），550cc以上的車牌顏色則是紅色（俗稱紅牌車），然而，上述被攔查的機車均是黃牌車及紅牌車，騎士被開單後，莫不恍然大悟地直稱，這堂交通補習費不便宜！

南投警方說，交通違規重罰新制於今年6月實施後，無照駕駛加重罰鍰方面，除了沒有考領駕照之外，越級駕駛、駕照遭吊扣（銷）的罰鍰同樣有加重，上述無照駕駛案件罰鍰已從原本的6000元加重為1萬2000元，因此呼籲汽機車駕駛民眾，務必遵守各項交通法令規定，更不可有爭道競速、超速等違規危險駕駛情節，否則警方一定依法究辦，值得正視。

南投警方在台3線設攔檢站就路過的汽車、機車進行攔查情形。（圖由南投縣警察局提供）

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