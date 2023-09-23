打擊環保犯罪神器！高檢署：「檢警環平台」1年多查扣25億不法所得

高檢署今日與環境部環境管理署舉辦「112年強化查緝環保犯罪研討會」，圖為法務部長蔡清祥。（高檢署提供）

2023/09/23 22:36

〔記者王定傳／台北報導〕高檢署今指出，為落實行政院國土保育政策，於2011年間訂定「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」，建立整合檢、警與環保機關，共同偵辦環保犯罪的機制與聯繫平台，從去年至今年7月止，共查扣不法犯罪所得達25億餘元，向法院聲請宣告沒收、追徵的不法犯罪所得，更高達約80億餘元，成效良好，可見跨機關間合作，對加強聯防與提升查緝效能確有助益。

高檢署今與環境部環境管理署共同舉辦「112年強化查緝環保犯罪研討會」，由環境管理署副署長林左祥與高檢署檢察長張斗輝共同主持，行政院政務委員張子敬、法務部長蔡清祥、環境部次長沈志修、最高檢察署主任檢察官呂文忠均與會。

請繼續往下閱讀...

高檢署表示，除查扣不法所得外，自檢警環聯繫平台成立以來至今年7月為止，司法警察與環保機關移送各地檢察署的偵辦案共19809件，移送人數也達38241人。

張子敬則指出，以過往經驗，在彰化地區將重大污染源趕出糧食生產區、查辦桃園沿海地區污染等案例，都是透過檢警環聯繫平台的運作，通力合作而達成目標，在協助環保機關克服行政檢查所面臨的困難，發揮很大的功效。

蔡清祥期許日後各機關繼續充分合作，不只查緝犯罪，亦將追討犯罪所得及要求不法業者將犯罪場址回復原狀情形，列為日後求刑與申請假釋參考，發揮更有效防制與查緝環保犯罪功能。

林左祥表示，今年8月環境部升格、環境管理署成立後，已針對違法傾倒廢棄物、水污染與空氣污染等案，積極規劃科技執法研發與執行，希望延續過去的合作模式，並提升各縣市環保機關跟檢、警、調的橫向聯繋，使環境執法更為全面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法